واين روني: ماريسكا يسير على خطى محمد صلاح وتصريحاته لن تخدمه

أكد واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، أن مدرب تشيلسي، إنزو ماريسكا، من غير المرجح أن يحصل على أي حماية، بعد إدلائه بتصريحات غامضة بدا أنها موجهة إلى مُلاك البلوز.

ووصف المدرب الإيطالي، الفترة التي سبقت فوز تشيلسي على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت الماضي، بأنها "أسوأ 48 ساعة" منذ وصوله إلى النادي في صيف 2024.

وألمح ماريسكا، إلى أنه وفريقه لم يحصلا على الدعم المطلوب، قبل أن يرفض توضيح الجهة التي كانت موجهة إليها تعليقاته.

ونقل موقع BBC Sport تصريحات واين روني، خلال برنامجه The Wayne Rooney Show، حيث قال "بالنسبة لي، كان الأمر مشابهًا جدًا لما حدث مع محمد صلاح الأسبوع الماضي، حيث بدا مخططًا له مسبقًا".

وكان محمد صلاح، أطلق تصريحات غاضبة ضد إدارة ناديه ليفربول، ومدربه الهولندي أرني سلوت، بعد جلوسه احتياطيًا أكثر من مرة، قبل أن يشارك كبديل في لقاء برايتون، السبت الماضي.

وأضاف: "ماريسكا يعرف تمامًا ما الذي يقوله ولمن يوجهه، ومجلس الإدارة ومُلاك تشيلسي سيدركون أن هذه التصريحات موجهة إليهم".

ويرى روني أن تصريحات ماريسكا لن تخدمه في حال تعرض الفريق لأي تعثرات جديدة.

وتابع روني: "يجب احترام مُلاك أي نادٍ لكرة القدم. هم من يوظفونك ويجلبونك إلى النادي، وبالتالي الأمر يتم بطريقتهم، وأشعر أنه خرج قليلًا عن هذا الإطار".

وأردف: "من الواضح أن شيئًا ما قد حدث، سواء كان خلافًا ما، أو شعوره بأن منصبه تحت الضغط، وأنه لا ينبغي أن يكون كذلك بسبب البطولتين اللتين فاز بهما وعدد النقاط التي جمعها".

وأختتم: "لا أشعر أن ماريسكا سيتراجع عن كلامه. لديه شغف ودافع كبيران. ربما سمع أشياء عن رغبة النادي في الاستغناء عنه، فاختار أن يكون استباقيًا ويهاجم من الأمام. لا نعرف سبب ما فعله، لكنه أمر غريب جدًا".

موقف تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لكنه حصد نقطتين فقط من آخر 9 نقاط متاحة قبل نهاية الأسبوع، إضافة إلى خسارته أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا ضمن هذه السلسلة.

