ندوة توعوية بعنوان "اليوم العالمي للغة العربية" بالمحمودية في البحيرة

تواصل وحدات السكان بـ محافظة البحيرة تنفيذ الأنشطة التوعوية والثقافية الهادفة، حيث تم تنفيذ ندوة بعنوان “اليوم العالمي للغة العربية” بمدرسة عبد الحميد المنياوي للتعليم الأساسي بمركز ومدينة المحمودية، بحضور قيادات تعليمية وثقافية من المحافظة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بدعم جهود الدولة في بناء الإنسان، وتنفيذ محاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠.

دور اللغة العربية الحضاري وأهميتها في ترسيخ الهوية الوطنية وبناء الوعي

وتناولت ندوة اليوم العالمي للغة العربية إبراز مكانة اللغة العربية ودورها الحضاري والثقافي وأهميتها في ترسيخ الهوية الوطنية وبناء الوعي لدى النشء، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ عليها وتعزيز استخدامها الصحيح في التعليم والحياة اليومية، وتشجيع الطلاب على القراءة والكتابة باللغة العربية.

محافظة البحيرة: استمرار الدعم الكامل لكافة الأنشطة التوعوية والثقافية داخل المدارس 

وأكدت محافظة البحيرة استمرار دعمها لكافة الأنشطة التوعوية والثقافية داخل المدارس، بما يسهم في رفع الوعي الثقافي واللغوي لدى النشء، وترسيخ مكانة اللغة العربية وتعزيز استخدامها الصحيح. 

