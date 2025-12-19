احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، محافظ القاهرة يشارك أطفال “اقرأ نون السحار” أنشطتهم

18 حجم الخط

شارك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم الجمعة عددًا من أطفال المناطق المطورة أنشطتهم بمكتبة " اقرأ نون السحار " بمدينة نصر، احتفالًا باليوم العالمى للغة العربية، حيث تم تعريف الطلاب بأشكال وأنواع الخطوط العربية

وأكد محافظ القاهرة أهمية مثل هذه الأنشطة في خلق مساحات للإبداع الفني وتشجيع المواهب الشابة على التعبير عن الهوية العربية من خلال فنون الخط والزخرفة.

وأشار إبراهيم صابر إلى أن مكتبة إقرأ نون السحار التي أقامتها الدولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنشر المكتبات العامة في الأحياء كافة، إيمانًا منه بأهمية الدور الذي تقوم به المكتبة في نشر الوعي، وتعميق المعرفة والعلم، وكذلك لتشجيع النشء على القراءة والبحث ورفع المستوى الثقافى.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المكتبة تقوم بتقديم مواد تعليمية متميزة وخدمات ثقافية موجهة لجميع الفئات العمرية والمجتمعية في المنطقة بهدف نشر الثقافة والمعرفة، بما يعزز الثقافة العامة ويشجع على التعلم المستمر، ويجعل المكتبة مركزًا للابتكار الفكري والثقافي.

وتقع المكتبة على محور شينزو أبي، بمدينة نصر، وتبلغ مساحتها الكلية 625 مترًا مربعًا، منها 105 أمتار مربعة مخصصة للقراءة للكبار، و16 مترًا مربعًا مخصصة للأطفال، كما تضم المكتبة مساحة خارجية تصل إلى 300 متر مربع، وتخصص كحديقة مفتوحة، وتحتوي على 6000 كتاب في مجالات المعرفة المختلفة.

