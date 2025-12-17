الأربعاء 17 ديسمبر 2025
حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي البحيرة

صورة أرشيفية
شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحافظة البحيرة حادث تصادم أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي وتم نقل المصابين لمستشفي غرب النوبارية لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين لمستشفى غرب النوبارية 

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفى غرب النوبارية لتلقي العلاج اللازم.

ننشر أسماء المصابين بالحادث 

تنشر" فيتو " أسماء المصابين بالحادث بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحافظة البحيرة، وهم كالتالي: "فاطمه عبد الواحد منصور" 22 عاما، مقيم بغرب النوبارية، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، "يوسف منصور عبد الله" 20 عاما، مقيم بغرب النوبارية، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى وسحجات وكدمات بالجسم، "عفون حميدة محمد" 71 عاما، مقيم بحوش عيسي، مصاب بجرح وكسر متهتك باليد اليسرى وسحجات وكدمات، "أسامة عاطف عفون" 23 عاما، مقيم بحوش عيسي، مصاب سحجات متفرقة بالجسم، "كريم صلاح جلال" 23 عاما، مقيم بأبو المطامير، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم، وجاري تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين.

تحرير محضر بالواقعة 

وبعد الانتقال والفحص من الأجهزة الأمنية المختصة جاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول ملابسات الحادث.

 

