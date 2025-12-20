السبت 20 ديسمبر 2025
الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتأخر بثنائية أمام نيوكاسل في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تأخر تشيلسي أمام نيوكاسل بهدفين دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين بالجولة 17 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي نيوكاسل خلال الشوط الأول المهاجم الألماني فيلتماده.

وانطلقت اليوم السبت مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة 8 مواجهات.

ويشهد اليوم إقامة مباراة القمة بين توتنهام وليفربول في ملعب الأول في غياب نجم الريدز المحترف المصري محمد صلاح الذي يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة


نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي – 2:30 ظهرًا – beIN Sports HD 1
بورنموث ضد بيرنلي – 5:00 مساءً – beIN Sports HD 2
برايتون ضد سندرلاند – 5:00 مساءً – beIN Sports HD 3
مانشستر سيتي ضد وست هام – 5:00 مساءً – beIN Sports HD 1
وولفرهامبتون ضد برينتفورد – 5:00 مساءً – beIN Sports HD 4
توتنهام هوتسبير ضد ليفربول – 7:30 مساءً – beIN Sports HD 1
إيفرتون ضد آرسنال – 10:00 مساءً – beIN Sports HD 1
ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس – 10:00 مساءً – beIN Sports HD 4

 

ويعد مانشستر سيتي صاحب أقوى خط هجوم في البريميرليج بعد مرور 16 جولة بعدد 38 هدفا.

ويأتي آرسنال ومانشستر يونايتد في المرتبة الثانية لأقوى خط هجوم في البريميرليج بعدما أحرز الثنائي 30 هدفا، ويليهما تشيلسي بـ 27 هدفا ثم ليفربول بعدد 26 هدفا.

ويتصدر آرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة والذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة ثم تشيلسي في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

ويتواجد ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، في المركز السابع برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس وكريستال بالاس صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد.

