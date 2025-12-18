مهاجم ليفربول يحصد جائزة جديدة لعام 2025

18 حجم الخط

ليفربول، حصد ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول الحالي ونيوكاسل يونايتد السابق جائزة جديدة تكريمًا لتألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وعبر الموقع الرسمي للاتحاد السويدي، فحقق ألكسندر إيزاك جائزة الكرة الذهبية السويدية "جولدن بوي 2025" بعد أن قاد نيوكاسل يونايتد للفوز بلقب كأس الرابطة.

وقاد إيزاك نيوكاسل يونايتد للفوز بأول لقب بعد انتظام استمر 70 عامًا، قبل أن ينضم لصفوف نادي ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

تعليق إيزاك بعد فوزه بالجائزة

وقال إيزاك في تصريحات رسمية للاتحاد السويدي: "إنه لشرف عظيم، وأنا فخور جدًا، من دواعي سروري أن أكون هنا وهذه جائزة رائعة".

وأضاف:"أول من أخبرتهم بذلك كانوا أفراد عائلتي، بترتيب مختلف، اخبرت إخوتي ووالدي، وقد غمرتهم مشاعر الفخر والفرح بالطبع".

واعتمد قرار لجنة التحكيم في اختيار إيزاك كأفضل لاعب في السويد لعام 2025، على تألقه مع نيوكاسل في الفترة من نوفمبر 2024 إلى نوفمبر 2025 حيث سجل 22 هدف وصنع 4 أهداف في 31 مباراة مع النادي الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.