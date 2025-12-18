الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مهاجم ليفربول يحصد جائزة جديدة لعام 2025

ألكسندر إيزاك
ألكسندر إيزاك
18 حجم الخط

 ليفربول، حصد ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول الحالي ونيوكاسل يونايتد السابق جائزة جديدة تكريمًا لتألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.


وعبر الموقع الرسمي للاتحاد السويدي، فحقق ألكسندر إيزاك جائزة الكرة الذهبية السويدية "جولدن بوي 2025" بعد أن قاد نيوكاسل يونايتد للفوز بلقب كأس الرابطة.

 

وقاد إيزاك نيوكاسل يونايتد للفوز بأول لقب بعد انتظام استمر 70 عامًا، قبل أن ينضم لصفوف نادي ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

 

تعليق إيزاك بعد فوزه بالجائزة

وقال إيزاك في تصريحات رسمية للاتحاد السويدي: "إنه لشرف عظيم، وأنا فخور جدًا، من دواعي سروري أن أكون هنا وهذه جائزة رائعة".

 

وأضاف:"أول من أخبرتهم بذلك كانوا أفراد عائلتي، بترتيب مختلف، اخبرت إخوتي ووالدي، وقد غمرتهم مشاعر الفخر والفرح بالطبع".

 

واعتمد قرار لجنة التحكيم في اختيار إيزاك كأفضل لاعب في السويد لعام 2025، على تألقه مع نيوكاسل في الفترة من نوفمبر 2024 إلى نوفمبر 2025 حيث سجل 22 هدف وصنع 4 أهداف في 31 مباراة مع النادي الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألكسندر إيزاك ايزاك ليفربول نيوكاسل يونايتد الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز جولدن بوي 2025

مواد متعلقة

ليفربول يفتح ملف التجديد لنجم الفريق بعقد طويل الأمد

أسطورة مانشستر يونايتد يحذر سلوت: استبعاد محمد صلاح يؤدي لكارثة في ليفربول

نيوكاسل يفوز على فولهام بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس كاراباو

إيزاك يسجل هدف ليفربول الأول في شباك وست هام

الأكثر قراءة

دوري المؤتمر الأوروبي، كريستال بالاس يتعادل مع كوبس كووبيو ويتأهل لملحق دور الـ16

إدارة الباراشوت، حلمي طولان يهاجم أحمد دياب بعد الخروج من كأس العرب

شاهد، فرحة لاعبي منتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

كاترين تسجل صفر مئوية، درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

اللجنة العامة رقم 6 مركز سمنود تعلن الحصر العددي لفرز أصوات اللجان الفرعية

اللجنة العامة ببندر المحلة تعلن الحصر العددي لنتائج فرز اللجان الفرعية

نهائي كأس العرب، علوان يسجل هدف الأردن الثاني في مرمى المغرب

مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، منافسة محتدمة في المطرية

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سماع صوت الحمار في منام العزباء وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

مفتي الجمهورية يوضح فضل اتباع الجنائز عند نزول المطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads