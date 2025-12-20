السبت 20 ديسمبر 2025
الركراكي قبل افتتاح أمم أفريقيا: حكيمي ضحى بنفسه من أجل المغرب

 تحدث وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، عن جاهزية “أسود الأطلس” قبل مواجهة جزر القمر غدًا في افتتاح مشوار المغرب ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيدًا بتضحيات النجم أشرف حكيمي وروحه القيادية داخل المجموعة.

 

الركراكي يتغنى بحكيمي

 وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «أشرف حكيمي ضحّى بنفسه من أجل بلاده كما لم يفعل أحد من قبل. ما قام به كان أكثر من المطلوب، وهو مثال يُحتذى به داخل المنتخب».

وأضاف مدرب المغرب: «إصابته لم تكن سهلة، ومع ذلك اتخذ قرارًا قويًا من أجل بلده. هذا يُظهر مدى التزامه وحبه للقميص الوطني».

وعن موقف حكيمي من المشاركة أساسيًا في اللقاء، أوضح الركراكي: «البروتوكول إيجابي للغاية، لكن هناك منافسة يجب إدارتها بحكمة. لديّ ليلة أخرى لأنام نومًا هانئًا قبل اتخاذ القرار النهائي».

وختم حديثه قائلًا: «هل سيبدأ أشرف حكيمي أساسيًا؟ قد يبدأ غدًا… وقد لا يبدأ. الأهم أننا نملك مجموعة متجانسة وجاهزة لتقديم بداية قوية في البطولة».

ويستهل المنتخب المغربي مشواره القاري بمواجهة جزر القمر، وسط طموحات كبيرة بتحقيق انطلاقة مثالية تعكس جاهزيته للمنافسة على اللقب.

وتجري مواجهات كأس الأمم الأفريقية في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي وتستمر حتى 18 يناير المقبل وسط منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة في البطولة.

