السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بولونيا يتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالية بعد الفوز على إنتر بركلات الترجيح

بولونيا
بولونيا
18 حجم الخط

حجز فريق بولونيا بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالية، عقب فوزه المثير على إنتر بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

تأهل بولونيا


وشهد اللقاء ندية كبيرة بين الفريقين، حيث تبادل الطرفان السيطرة وصنعا العديد من الفرص، قبل أن ينجح كل فريق في هز الشباك خلال الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لبولونيا، مؤكدًا تفوقه الذهني وحسمه للتأهل.


وبهذا الفوز، يضرب بولونيا موعدًا مرتقبًا في المباراة النهائية أمام نابولي، في مواجهة منتظرة تُقام في الرياض، ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.


ويسعى بولونيا لتحقيق لقب السوبر وإضافة إنجاز جديد إلى سجله، فيما يطمح نابولي للتتويج بالبطولة وتعزيز حضوره القاري، في نهائي يُتوقع أن يحمل الكثير من الإثارة والندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السوبر الإيطالي المملكة العربية السعودي المملكة العربية السعودية بركلات الترجيح هائي كأس السوبر بولونيا كأس السوبر الإيطالي لمملكة العربية السعودية مملكة العربية السعودية نهائي كأس السوبر الإيطالي نهائي كاس السوبر فريق بولونيا

مواد متعلقة

القضية الثامنة، الفيفا يعلن عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك

مجموعة مصر، شيكو بانزا في وصلة رقص مع لاعبي أنجولا قبل الكان (فيديو)

الكاف يكشف عن الفيديو الترويجي لمنتخب مصر: 7 بطولات محدش عملها غيرهم (فيديو)

هل يتولى ماريسكا تدريب مانشستر سيتي؟

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

ضياء رشوان يكشف حقيقة لقاء السيسي ونتنياهو وقصة صفقة الغاز مع إسرائيل

طقس السبت، أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على هذه المناطق

هل تشهد أسعار اللحوم ارتفاعًا خلال رمضان؟ شعبة القصابين توضح

أعراض بطانة الرحم المهاجرة وطرق العلاج المختلفة

القضية الثامنة، الفيفا يعلن عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك

"بث مباشر".. أصوات تلامس القلوب في منافسات برنامج دولة التلاوة

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الذباب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشكلات

«دولة التلاوة» يعلن نتائج الحلقة 11 وتأهل أبرز المتسابقين للمرحلة المقبلة

برنامج دولة التلاوة يشيد بأداء القارئ علي عثمان رغم ملاحظات السرعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads