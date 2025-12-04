للسيدات فوق الأربعين، مشروبات تساعد على النوم العميق

18 حجم الخط

مشروبات تساعد على النوم العميق للسيدات فوق الأربعين، مع التقدم في العمر، تبدأ الكثير من السيدات خصوصًا بعد سن الأربعين في مواجهة صعوبات متزايدة في النوم، مثل الأرق، النوم المتقطع، صعوبة الاستغراق في النوم أو عدم الحصول على نوم عميق مريح.



وتعود هذه الاضطرابات لعدة أسباب أبرزها التغيرات الهرمونية، ضغوط الحياة اليومية، القلق، نقص بعض الفيتامينات والمعادن، واضطرابات ما قبل انقطاع الطمث.



وفي الوقت الذي قد يكون فيه اللجوء إلى الأدوية خيارًا لدى بعض النساء، تفضّل كثيرات اتباع حلول طبيعية أكثر أمانًا وفاعلية.

من بين هذه الحلول تأتي المشروبات الدافئة الطبيعية التي تمتلك تأثيرًا مباشرًا على الجهاز العصبي وتساعد الجسم على الاسترخاء والدخول في نوم عميق.

مشروبات تساعد على النوم العميق للسيدات فوق الأربعين

في هذا التقرير تقدم الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، مجموعة من أهم المشروبات التي أثبتت فعاليتها في تحسين جودة النوم للسيدات فوق الأربعين، مع شرح فوائد كل منها وطريقة تناولها للحصول على أفضل نتيجة.

مشروبات تساعد على النوم

1. مشروب البابونج… الرفيق الأول لنوم هادئ

يأتي البابونج على رأس المشروبات المهدّئة، نظرًا لتأثيره المباشر على الجهاز العصبي. يحتوي البابونج على مركّب “الأبيجينين” وهو مضاد أكسدة يرتبط بمستقبلات معينة في المخ تساعد على تخفيف القلق وتعزيز النعاس.

فوائد البابونج للسيدات فوق الأربعين

يخفف من التوتر العصبي وتهيج الأعصاب.

يساعد على تقليل القلق الليلي الناتج عن ضغوط العمل أو تغيّرات الهرمونات.

يقلل من أعراض متلازمة ما قبل انقطاع الطمث التي قد تشوش النوم.

أفضل طريقة لتناوله

يُفضّل شرب كوب من البابونج الدافئ قبل النوم بـ 30 دقيقة، بدون إضافة سكر، ويمكن إضافة قليل من العسل الطبيعي لزيادة التأثير المهدّئ.

2. الحليب الدافئ… علاج كلاسيكي لكنه فعّال

الحليب من أشهر المشروبات التي تساعد على النوم منذ مئات السنين. يحتوي على مادة التريبتوفان، وهي حمض أميني أساسي يساعد الجسم على إنتاج هرموني الميلاتونين والسيروتونين، وهما المسؤولان عن تنظيم النوم والمزاج.

فوائد الحليب للنساء في سن الأربعين

يساعد على استرخاء العضلات بعد يوم طويل.

يعوض نقص الكالسيوم الذي تعاني منه الكثير من النساء بعد الأربعين.

يعزز إنتاج هرمونات النوم الطبيعية.

طريقة الاستخدام

يمكن تناول كوب من الحليب الدافئ، ويفضل اختيار الحليب قليل الدسم، ويمكن إضافة رشة قرفة لتعزيز الإحساس بالاسترخاء.

3. اللافندر… نكهة عطرية تهدّئ النفس والعقل

لا يقتصر استخدام اللافندر على الروائح العطرية، بل يعتبر نباتًا مهدّئًا عند تناوله كمشروب. يعمل اللافندر على تهدئة الجهاز العصبي وتخفيف حدة التوتر، مما يجعله مثاليًا للسيدات اللواتي يعانين من الأرق المرتبط بالقلق أو الإرهاق الذهني.

فوائده للسيدات فوق الأربعين

يقلل من سرعة دقات القلب الناتجة عن التوتر.

يساعد على النوم دون تقطع طوال الليل.

يخفف من الصداع الذي يمنع البعض من النوم.

طريقة عمل مشروب اللافندر

تُنقع ملعقة صغيرة من اللافندر المجفف في ماء ساخن لمدة 5 دقائق فقط، ثم يُصفّى ويُشرب دافئًا.

4. اليانسون… مشروب دافئ يوازن الهرمونات

يعد اليانسون من أهم الأعشاب التي ترتبط بتخفيف التوتر وتنظيم الهرمونات، مما يجعله خيارًا ممتازًا للنساء بعد الأربعين خصوصًا مع بدء التغيرات الهرمونية.

فوائده للنوم العميق

يخفف من القلق العصبي.

يقلل من الانتفاخ الذي قد يسبب صعوبة في النوم.

يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي، ما يجعل الجسم أكثر قابلية للاسترخاء قبل النوم.

طريقة الاستخدام

كوب من اليانسون المغلي وتغطيته لمدة دقيقتين قبل تناوله لتحصيل الزيوت العطرية المهدّئة.

5. مشروب النعناع… مهدّئ للمعدة والأعصاب

النعناع ليس فقط لراحة المعدة، بل يساعد أيضًا على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر العضلي، وهو أمر مهم خصوصًا لمن يعانين من النوم المتقطع بسبب ألم الرأس أو الرقبة.

فوائد النعناع للسيدات فوق الأربعين

يخفف من التقلصات وآلام الجسم المختلفة.

يمنح إحساسًا سريعًا بالراحة والهدوء العقلي.

يساعد على مقاومة الأرق الناتج عن اضطرابات الهضم.

أفضل وقت لشرب النعناع

يفضل تناول كوب واحد قبل النوم بساعة، ويمكن إضافة ورقة ريحان لتعزيز الشعور بالاسترخاء.

6. مشروب الكركديه… يساعد على خفض الضغط وتحسين النوم

يتمتع الكركديه بتأثير مهدّئ على الأعصاب، ويساعد كذلك على خفض ضغط الدم المرتفع، وهو من الأسباب التي قد تعيق النوم عند بعض السيدات بعد الأربعين.

فوائده للنوم

يساهم في تهدئة الجهاز العصبي.

يساعد على خفض ضغط الدم مما يقلل من الشعور بالتوتر الداخلي.

يحتوي على مضادات أكسدة تدعم الاسترخاء.

طريقة تناوله

يفضل تناوله دافئًا قبل النوم بساعة، وتجنب الإكثار منه عند انخفاض الضغط.

7. مشروب الشوفان… مصدر طبيعي للميلاتونين

الشوفان ليس فقط طعامًا صحيًا، بل يمكن اعتباره مشروبًا يساعد على النوم، كونه غنيًا بالمغنيسيوم والميلاتونين الطبيعيين.

لماذا يفيد النساء فوق الأربعين؟

يعزز إفراز هرمونات النوم.

يساعد على تهدئة الأعصاب بعد يوم مجهِد.

يمنح شعورًا بالشبع الخفيف مما يمنع الاستيقاظ من الجوع أثناء الليل.

طريقة استخدامه

يُغلى ملعقتان من الشوفان في كوب من الماء أو الحليب، ثم يُشرب دافئًا.

8. مشروب المريمية… يساعد على توازن الهرمونات والتهدئة

تساعد المريمية في تهدئة الأعصاب وتخفيف الهبّات الساخنة الليلية، وهي من أهم أعراض ما قبل انقطاع الطمث التي تؤثر على جودة النوم.

فوائد المريمية للنوم العميق

تقلل من الهبات الساخنة التي توقظ النساء من النوم.

تهدّئ تقلّبات المزاج الليلية.

تساعد على الاسترخاء الطبيعي دون آثار جانبية.

مشروبات للنوم الجيد

نصائح لتعزيز فعالية المشروبات وتحسين النوم

إلى جانب تناول المشروبات المهدّئة، يُفضّل اتباع بعض العادات لتحسين جودة النوم:

إطفاء الإضاءة قبل النوم بساعة.

التوقف عن استخدام الهاتف ليلًا.

تجنب تناول الكافيين بعد الساعة 6 مساءً.

ممارسة تنفس عميق لمدة 3 دقائق قبل النوم.

المحافظة على مواعيد نوم ثابتة.

