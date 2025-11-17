مشروب طبيعي يذيب البلغم ويقاوم الالتهابات ويقوى المناعة

18 حجم الخط

مع انتشار العدوى فى وقتنا الحالى بسبب تغيير الفصول، تكثر أعراض الكحة والبلغم وأمراض الجهاز التنفسي بشكل عام خاصة بين الصغار وللأسف لا يتم العلاج بسهولة.

وتنزعج الأمهات كثيرا من الكحة والبلغم عند الأطفال لصعوبة علاجهم ومضاعفاتهم الخطيرة، لذا تحرص الأمهات على الالتزام بمواعيد الدواء مع التغذية السليمة للطفل لسرعة شفاءه بدون أى مضاعفات خطيرة.

مشروب طبيعي يذيب البلغم ويقاوم الالتهابات

ويقدم الدكتور محمد عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، مشروبا طبيعيا يذيب البلغم ويقاوم الالتهابات ويقوى المناعة، كما أنه يساعد فى علاج نزلات البرد والانفلونزا سريعا.

المكونات:-

كوب ماء

شريحة زنجبيل طازج

عصير نصف ليمونه

ملعقة عسل نحل

مشروب طبيعي يذيب البلغم ويقاوم الالتهابات، فيتو

الطريقة:

نضيف الزنجبيل إلى الماء الساخن ونرفعهم على النار حتى الغليان.

ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يصب دافئ.

الخليط كوب ماء يسخن مع شريحة من الزنجبيل حتى الغليان، ثم يترك حتى يصبح دافئ.

ثم نضيف عصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة عسل نحل.

يتم تناول كوب منه يوميا للكبار والصغار مرة واحدة فقط، فهو فعال فى إذابة البلغم وعلاج الكحة ونزلات البرد والانفلونزا، لذا يجب المواظبة على تناوله.

ويجب على الأمهات الإهتمام بتغذية الأطفال جيدا فى الشتاء خاصة وقت إصابتهم بنزلات البرد والانفلونزا والأمراض المعدية، لتقوية متابعتهم مايساعدهم على تقوية مناعتهم والشفاء سريعا من الأمراض المعدية، والوقاية من جميع الأمراض، وذلك حفاظا على صحة الصغار.

