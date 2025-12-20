وداعًا لبرودة الأطراف، أكلات تساعد على تحسين الدورة الدموية والشعور بالدفء

18 حجم الخط

أكلات تساعد على تحسين الدورة الدموية والشعور بالدفء، في فصل البرد ومع نمط الحياة قليل الحركة، تعاني كثير من النساء والرجال من ضعف الدورة الدموية والشعور الدائم بالبرودة في الأطراف، مثل اليدين والقدمين، إلى جانب الإرهاق وقلة التركيز.



وقد لا يعلم الكثيرون، أن التغذية تلعب دورًا أساسيًا في تنشيط الدورة الدموية، وتحسين تدفق الدم، وزيادة الإحساس بالدفء الطبيعي في الجسم، دون الحاجة إلى أدوية أو منشطات صناعية.

فبعض الأكلات تحتوي على عناصر غذائية ومركبات طبيعية تساعد على توسيع الأوعية الدموية، وتنشيط القلب، وتحسين وصول الأكسجين والمواد الغذائية إلى الخلايا.

أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن تحسين الدورة الدموية والشعور بالدفء، يعتمد على عدة أمور هامة ومنها؛ تناول أطعمة معينة، مع اتباع نمط حياة صحي يشمل الحركة المنتظمة، وشرب الماء بكميات كافية، والابتعاد عن التدخين.

أضافت الدكتورة مروة، أن إدخال بعض الأكلات المفيدة ضمن النظام الغذائي اليومي يُعد خطوة فعالة وطبيعية لدعم صحة الجسم، وتحسين الطاقة، والتغلب على الإحساس بالبرودة، خلال فصل الشتاء.

أكلات لتحسين الدورة الدموية والشعور بالدفء

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، مجموعة من الأكلات الصحية التي أثبتت فعاليتها في تحسين الدورة الدموية والشعور بالدفء، مع توضيح فوائد كل نوع وطريقة الاستفادة منه ضمن النظام الغذائي اليومي.

الزنجبيل

يُعد الزنجبيل من أشهر الأطعمة الداعمة للدورة الدموية والشعور بالدفء، بفضل احتوائه على مركبات فعالة مثل الجنجرول والشوجاول، التي تساعد على تحفيز تدفق الدم وتوسيع الأوعية الدموية. كما يعمل الزنجبيل على رفع درجة حرارة الجسم الداخلية، ما يجعله خيارًا مثاليًا في فصل الشتاء أو لمن يعانون من برودة الأطراف. يمكن تناول الزنجبيل طازجًا مضافًا إلى الطعام، أو كمشروب دافئ، أو ضمن الشوربات والأكلات الآسيوية.



الثوم

الثوم من أقوى الأطعمة الطبيعية لتحسين صحة القلب والدورة الدموية. يحتوي على مركب الأليسين، الذي يساهم في تقليل لزوجة الدم، وتحسين مرونته، ومنع تكوّن الجلطات. كما يساعد الثوم على خفض ضغط الدم وتحفيز تدفقه إلى الأطراف، مما يقلل الإحساس بالبرودة. يُنصح بتناول فص ثوم طازج يوميًا، أو إضافته إلى الأطعمة المطهية دون الإفراط في طهيه للحفاظ على فوائده.



الفلفل الحار

الفلفل الحار، وخاصة الشطة والفلفل الأحمر، يحتوي على مادة الكابسيسين، التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية ورفع حرارة الجسم. هذه المادة تحفز تدفق الدم وتساعد على توسيع الشعيرات الدموية، مما يزيد الإحساس بالدفء. كما يساهم الفلفل الحار في تحسين عملية التمثيل الغذائي. يمكن إضافته بكميات معتدلة إلى الأكلات اليومية، مع مراعاة عدم الإفراط لمن يعانون من مشاكل المعدة.



القرفة

تُعرف القرفة بتأثيرها الدافئ على الجسم، وهي من التوابل المهمة لتحسين الدورة الدموية. تساعد القرفة على تنشيط القلب وتحفيز تدفق الدم، كما تعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما ينعكس إيجابيًا على الطاقة العامة للجسم. يمكن إضافة القرفة إلى الشوفان، أو المشروبات الساخنة، أو الحلويات الصحية، أو حتى بعض الأطباق المالحة.



الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون، التونة، السردين، والماكريل غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات. تساعد هذه الدهون الصحية على تحسين مرونة الشرايين، مما يسهل تدفق الدم ويقلل الشعور بالبرودة. يُنصح بتناول الأسماك الدهنية مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل فائدة.



المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات مثل الجوز واللوز، والبذور مثل بذور الكتان وبذور الشيا، على دهون صحية، وفيتامين E، ومعادن مهمة مثل المغنيسيوم. هذه العناصر تساهم في تحسين تدفق الدم، وتقوية الأوعية الدموية، وزيادة الإحساس بالدفء. كما تساعد المكسرات على منح الجسم طاقة مستمرة، خاصة عند تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات.



البنجر (الشمندر)

البنجر من الخضروات الغنية بالنترات الطبيعية، التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. لذلك يُعد البنجر مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية أو التعب المستمر. يمكن تناوله مسلوقًا، أو في السلطات، أو كعصير طبيعي.



الخضروات الورقية الداكنة

السبانخ، الجرجير، الكرنب، والخس من الخضروات الورقية الغنية بالحديد، وحمض الفوليك، والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية لتحسين صحة الدم والدورة الدموية. يساعد الحديد على الوقاية من الأنيميا، التي تُعد سببًا شائعًا للشعور بالبرودة والإرهاق. يُفضل تناول هذه الخضروات طازجة أو مطهية بشكل خفيف للحفاظ على قيمتها الغذائية.



العسل الطبيعي

العسل من الأطعمة الطبيعية التي تمنح الجسم طاقة سريعة وتساعد على تنشيط الدورة الدموية. كما يساهم في رفع حرارة الجسم بشكل معتدل، خاصة عند تناوله مع مشروبات دافئة مثل الماء أو الأعشاب. العسل أيضًا غني بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.



البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة جيدة من الكربوهيدرات المعقدة، التي تمد الجسم بالطاقة والدفء لفترات طويلة. كما أنها غنية بالبوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين تدفقه. يمكن تناول البطاطا الحلوة مشوية أو مسلوقة كوجبة صحية ومشبعة.



الشوربات الدافئة

الشوربات المصنوعة من الخضروات، أو العدس، أو الفاصوليا تُعد من أفضل الأكلات لتحسين الشعور بالدفء، خاصة عند إضافة توابل مثل الزنجبيل، القرفة، الكمون، والفلفل الأسود. كما تساعد السوائل الدافئة على تنشيط الدورة الدموية وتحسين الهضم.

تنشيط الدورة الدموية



علامات ضعف الدورة الدموية التي تستدعي الانتباه

وأشارت الدكتورة مروة، إلى أنه لابد من التركيز في الإشارات التي يرسلها لنا الجسم، والتي تنبيء بضعف الدورة الدموية، والتي عادة ما تظهر بشكل تدريجي، وقد يتم تجاهلها على أنها إرهاق عابر أو برودة طقس.

من أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه الشعور الدائم، ما يلي:

برودة اليدين والقدمين حتى في الأجواء المعتدلة.

تنميل الأطراف أو الإحساس بالوخز، خاصة بعد الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.

التعب السريع وقلة النشاط من العلامات الشائعة، حيث لا يصل الأكسجين والمواد الغذائية بالكفاءة المطلوبة إلى خلايا الجسم.

وقد يظهر ضعف الدورة الدموية أيضًا في صورة شحوب لون البشرة، أو جفاف الجلد، أو تساقط الشعر، نتيجة ضعف تغذية الأنسجة.

قد تعاني بعض النساء من صداع متكرر أو دوخة خفيفة، خاصة في فترات الإجهاد أو مع نقص الحديد، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بضعف تدفق الدم.

وفي الحالات الأكثر وضوحًا، قد يلاحظ الشخص بطء التئام الجروح أو الشعور بثقل في الساقين.

الانتباه لهذه العلامات مبكرًا يساعد على تحسين نمط التغذية ونمط الحياة، وتجنب تفاقم المشكلة مع الوقت.

أخطاء غذائية تُضعف الدورة الدموية دون وعي

كما لفتت الدكتورة مروة، إلى أنه على الرغم من الاهتمام بتناول بعض الأطعمة الصحية، إلا أن هناك أخطاء غذائية شائعة قد تُضعف الدورة الدموية دون أن ننتبه لها.

من أبرز هذه الأخطاء، ما يلي:

الإكثار من السكريات والحلويات المصنعة، التي تؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية وتقليل مرونتها، ما ينعكس سلبًا على تدفق الدم.

الإفراط في تناول الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والملح يساهم في ضعف الدورة الدموية واحتباس السوائل.

قلة شرب الماء من الأخطاء الخطيرة أيضًا، إذ يؤدي الجفاف إلى زيادة لزوجة الدم وصعوبة تدفقه داخل الأوعية، مما يزيد الشعور بالبرودة والإرهاق.

كذلك، فإن الإفراط في تناول الكافيين، خاصة القهوة والمشروبات المنبهة، قد يسبب انقباض الأوعية الدموية عند بعض الأشخاص، بدلًا من تنشيطها.

ومن الأخطاء الشائعة تجاهل الخضروات والفواكه الطازجة، ما يحرم الجسم من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الدم، مثل الحديد والمغنيسيوم وفيتامين C.

كما أن تخطي الوجبات أو الاعتماد على نظام غذائي فقير في العناصر الغذائية يُضعف الطاقة العامة للجسم ويؤثر سلبًا على كفاءة الدورة الدموية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.