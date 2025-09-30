5 أطعمة تنظف شرايين القلب وتحسن الدورة الدموية

مع مرور الوقت، يتعرض نظام الأوعية الدموية في الجسم للكثير من العوامل التي تؤثر سلبًا في صحته.

فقد تبدأ الشرايين بالتضيق نتيجة لتراكم الدهون، وخاصة مع نمط الحياة الخامل وعادات الأكل غير الصحية التي يُغفل عنها في كثير من الأحيان.

هذا التراكم في الشرايين يمكن أن يتسبب في حالة تعرف بتصلب الشرايين، وهو ما يزيد من احتمالية الإصابة بمشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية، السكتات الدماغية، وارتفاع ضغط الدم.

ويمكن تغيير هذا الواقع من خلال تعديل النظام الغذائي بما يتناسب مع احتياجات صحة القلب والأوعية الدموية.

فالتغييرات الغذائية البسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في تحسين صحة الشرايين وتنظيفها من التراكمات الضارة.

كشف الأطباء عن 5 أطعمة يمكن أن تساعد في تنظيف الشرايين وتحسين الدورة الدموية بشكل فعال وفقا لما نشر على "تايمز اوف انديا"

1. الشوفان

يعد الشوفان من الأغذية المثالية التي تساهم في تنظيف الشرايين وتحسين صحة القلب.

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من بيتا جلوكان، وهي نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تعرف بقدرتها على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

وتشير الدراسات إلى أن تناول الشوفان يرتبط بانخفاض مستويات الكوليسترول الكلي والضار بنسبة تصل إلى 5% و7% على التوالي، كما أن الألياف الموجودة في الشوفان تعمل على تقليل تراكم اللويحات الشريانية بمرور الوقت، مما يقلل من فرص انسداد الشرايين.

وبجانب تأثيره الإيجابي على الشرايين، يُحسن الشوفان أيضًا من صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم. للحصول على أفضل الفوائد، يُفضل تناول الشوفان الكامل مثل الشوفان المقطع أو الشوفان الملفوف بدلًا من الأنواع سريعة التحضير.

2. المورينجا

المورينجا، التي تعرف أحيانًا بعصا الطبل، هي إحدى الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمركبات النشطة التي تدعم صحة الأوعية الدموية بشكل عام.

احد المكونات المهمة في المورينجا هو الكيرسيتين، وهو مضاد أكسدة قوي يعمل على تقليل الالتهابات ويُحسن مرونة الأوعية الدموية، مما يساعد في خفض ضغط الدم. كما أن المورينجا تساهم في تنظيم مستويات الكوليسترول عن طريق تعزيز مستوى الكوليسترول الجيد (HDL).

تناول المورينجا بانتظام يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على تنظيف الشرايين، خاصة إذا تم استهلاكها بشكل يومي على شكل مسحوق أو مع الشاي أو كجزء من الوجبات كخضار.

ومن خلال هذا النوع من الغذاء، يمكن تثبيت مستوى الكوليسترول في الجسم بشكل طبيعي ومنع حدوث الإجهاد التأكسدي.

3. الجوز

يعد الجوز أحد أفضل المكسرات التي تساهم في تحسين صحة القلب.

فهو غني بحمض ألفا لينولينيك، وهو نوع من الأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تعرف بفوائدها العديدة في الحفاظ على صحة الشرايين.

تشير الدراسات إلى أن تناول الجوز بانتظام يعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وضغط الدم، كما يقلل من الالتهابات المرتبطة بالأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، ثبت أن الجوز يحسن من مستويات ضغط الدم عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ورغم أن الجوز يعد من المصادر الغنية بالدهون والسعرات الحرارية، إلا أنه من المهم تناوله بكميات معتدلة للحصول على أقصى استفادة صحية.

يفضل تناول الجوز نيئًا أو منقوعًا للحصول على أفضل الفوائد.

4. الحلبة

الحلبة، من التوابل التي لا تقتصر فوائدها على طعمها ورائحتها، بل لها تأثيرات صحية كبيرة، خاصة في مجال صحة القلب.

فقد أظهرت الدراسات أن المركبات الفعالة في بذور الحلبة تعمل على خفض مستويات الكوليسترول بشكل كبير، مما يساهم في تقليل تراكم الدهون في الشرايين.

ينصح بنقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل ثم تناولها في الصباح، أو يمكن استخدام أوراقها الطازجة في تحضير الأطعمة المختلفة مثل السابزي أو العدس.

5. أوراق الكاري

أوراق الكاري، التي قد تكون مهملة في بعض الأحيان وتستخدم كزينة للأطعمة، هي في الواقع من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية التي تعزز صحة الأوعية الدموية.

تحتوي هذه الأوراق على مضادات الأكسدة والألياف التي تساهم في تقليل أكسدة الكوليسترول، مما يساعد في تحسين تدفق الدم وتسهيل عمل الأوعية الدموية.

كما أن أوراق الكاري تحتوي على الكايمبفيرول، وهو مركب يعمل على تقليل الالتهابات، إذ يساعد على إزالة الترسبات اللويحية من الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

بالإضافة إلى فوائدها في تحسين صحة القلب، تساعد أوراق الكاري أيضًا في استقرار مستويات السكر في الدم، مما يساهم في تعزيز الصحة العامة للأوعية الدموية.

يمكن إضافة أوراق الكاري إلى الصلصات، الحساء، أو الأطعمة المطبوخة لإثراء نكهتها وزيادة فوائدها الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.