أكلات ترفع طاقة الجسم، وتحارب التعب المزمن

أكلات ترفع طاقة الجسم، الشعور بالإرهاق المستمر والتعب المزمن من أكثر الشكاوى الشائعة بين النساء، خاصة مع ضغوط العمل، الدراسة، المسؤوليات المنزلية، وقلة النوم.



ورغم أن كثيرات يلجأن إلى القهوة أو المشروبات المنبهة كحل سريع، فإن الحل الحقيقي يبدأ من المطبخ، فهناك أطعمة طبيعية قادرة على رفع مستوى الطاقة، تحسين التركيز، ودعم الجسم نفسيًا وبدنيًا دون آثار جانبية، وهو ما أكدته الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية.



وأضافت الدكتورة هدى أن التعب قد يكون رسالة من الجسم يحتاج فيها إلى تغذية أفضل، ولذلك فاختيارك اليومي للأطعمة الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية يمكن أن يصنع فرقًا حقيقيًا في مستوى طاقتك، تركيزك، وجودة حياتك.





أكلات تحارب التعب المزمن، وتمنحك طاقة متوازنة

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، أهم الأكلات التي تحارب التعب المزمن، وتمنحك طاقة متوازنة طوال اليوم.



أولًا: الشوفان.. طاقة بطيئة تدوم طويلًا

يُعد الشوفان من أفضل الأطعمة لمقاومة الإرهاق، لأنه غني بالكربوهيدرات المعقدة التي تُهضم ببطء، ما يوفّر طاقة ثابتة للجسم دون ارتفاع مفاجئ في سكر الدم. كما يحتوي على الألياف، فيتامينات B، والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية لدعم الجهاز العصبي وتقليل الشعور بالتعب.

تناول الشوفان على الإفطار مع العسل أو الفاكهة يمنحك بداية يوم نشيطة دون خمول.



ثانيًا: البيض.. بروتين كامل لمحاربة الإجهاد

البيض مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، ويحتوي على الأحماض الأمينية التي تساعد في بناء العضلات وتجديد الخلايا. كما يحتوي على فيتامين B12 المهم لإنتاج الطاقة ومكافحة الإرهاق الذهني.

تناول البيض في وجبة الإفطار أو الغداء يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويمنع الهبوط المفاجئ في الطاقة.



ثالثًا: السبانخ والخضروات الورقية الداكنة

الخضروات الورقية مثل السبانخ، الجرجير، والملوخية غنية بالحديد، الفولات، والمغنيسيوم، وهي عناصر أساسية لنقل الأكسجين إلى الخلايا ومنع فقر الدم، أحد الأسباب الشائعة للتعب المزمن خاصة لدى النساء.

إضافة هذه الخضروات إلى الوجبات اليومية يعزز النشاط البدني والذهني بشكل ملحوظ.



رابعًا: الموز.. دفعة سريعة وآمنة من النشاط

الموز من الفواكه المثالية لمقاومة التعب، لاحتوائه على البوتاسيوم الذي ينظم عمل العضلات والأعصاب، إلى جانب السكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة سريعًا دون إجهاد.

يُفضّل تناول الموز كوجبة خفيفة بين الوجبات أو قبل المجهود البدني.



خامسًا: المكسرات والبذور.. طاقة مركزة في لقمة

اللوز، الجوز، بذور الشيا وبذور الكتان تحتوي على الدهون الصحية، البروتين، والمغنيسيوم. هذه العناصر تساعد في تقليل الالتهابات ودعم صحة الجهاز العصبي، ما ينعكس إيجابيًا على مستوى الطاقة.

حفنة صغيرة من المكسرات يوميًا قد تكون كافية لتقليل الشعور بالإجهاد.



سادسًا: العدس والبقوليات.. غذاء مقاوم للتعب

العدس، الحمص، والفاصوليا غنية بالحديد النباتي والبروتين، ما يجعلها مثالية لمحاربة التعب الناتج عن نقص العناصر الغذائية. كما تحتوي على الألياف التي تحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

إدخال البقوليات ضمن وجبات الغداء أو العشاء يعزز الطاقة ويحسن المزاج.



سابعًا: الزبادي الطبيعي.. توازن للهضم والطاقة

الزبادي غني بالبروبيوتيك التي تحسن صحة الجهاز الهضمي، وهو ما ينعكس على امتصاص أفضل للعناصر الغذائية، وبالتالي طاقة أعلى. كما يحتوي على البروتين والكالسيوم، المهمين لدعم العضلات والعظام.

اختاري الزبادي الطبيعي دون سكر، ويمكن إضافة العسل أو الفاكهة لتحسين الطعم والفائدة.



ثامنًا: الشوكولاتة الداكنة.. طاقة وتحسين للمزاج

الشوكولاتة الداكنة (بنسبة كاكاو عالية) تحتوي على مضادات أكسدة ومغنيسيوم، كما تحفّز إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين. تناول قطعة صغيرة منها قد يساعد على تحسين المزاج وتقليل الإحساس بالتعب الذهني.



تاسعًا: البطاطا الحلوة… وقود طبيعي للجسم

البطاطا الحلوة غنية بالكربوهيدرات الصحية، فيتامين C، والبوتاسيوم، ما يجعلها خيارًا ممتازًا لرفع الطاقة دون إرهاق الجسم. كما أنها تساعد في مقاومة الالتهابات ودعم المناعة.



عاشرًا: الماء والأطعمة المرطبة

الجفاف سبب خفي للتعب المزمن. تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الخيار، البرتقال، والبطيخ، إلى جانب شرب كمية كافية من الماء يوميًا، يحافظ على نشاط الجسم ويقلل الشعور بالإرهاق.

أطعمة تجدد الطاقة، فيتو



نصائح غذائية لتعزيز الطاقة اليومية

احرصي على تناول وجبات منتظمة وعدم تخطي الإفطار.

ابتعدي عن السكريات المصنعة التي ترفع الطاقة مؤقتًا ثم تسبب هبوطًا حادًا.

امزجي بين البروتين، الكربوهيدرات الصحية، والدهون الجيدة في كل وجبة.

لا تهملي النوم والحركة اليومية، فالغذاء يعمل مع نمط الحياة المتوازن.





