أبرزها السبانخ والبقوليات، أكلات تساعد على ضبط سكر الدم طبيعيًا

أكلات تساعد على ضبط سكر الدم طبيعيًا، يُعَدّ الحفاظ على مستوى سكر الدم ضمن المعدلات الطبيعية من أهم ركائز الصحة العامة، سواء لمرضى السكري أو للأشخاص المعرّضين للإصابة به.



ويلعب الغذاء اليومي دورًا محوريًا في ضبط سكر الدم بشكل طبيعي، دون تقلبات حادة تؤثر على الطاقة والمزاج والصحة العامة.

أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن ضبط سكر الدم طبيعيًا يعتمد على الالتزام بنظام غذائي متوازن يركز على الأطعمة الكاملة والطبيعية، مع تقليل السكريات والكربوهيدرات المكررة، مع ضرورة ممارسة النشاط البدني بانتظام، وشرب كميات كافية من الماء، والحفاظ على مواعيد وجبات منتظمة.





أكلات تساعد على تنظيم سكر الدم

وفيما يلي تستعرض الدكتورة مها، تقرير شامل يوضح أهم الأكلات التي تساعد على تنظيم سكر الدم، مع تقسيم المحتوى إلى فقرات واضحة بعناوين جانبية لتسهيل القراءة والفهم.



أهمية الغذاء في ضبط سكر الدم

الغذاء ليس مجرد مصدر للطاقة، بل هو أداة علاجية حقيقية عند اختياره بعناية. فبعض الأطعمة تؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم، بينما تساعد أطعمة أخرى على إبطاء امتصاص الجلوكوز وتحسين استجابة الجسم للأنسولين. لذلك، فإن الاعتماد على أكلات طبيعية غنية بالألياف والبروتينات والدهون الصحية يُعد خطوة أساسية للتحكم في مستويات السكر وتقليل خطر المضاعفات.



الخضروات الورقية ودورها في استقرار السكر

تأتي الخضروات الورقية مثل السبانخ، والجرجير، والخس، والملوخية في مقدمة الأطعمة المفيدة لضبط سكر الدم.

تتميز هذه الخضروات بانخفاض مؤشرها الجلايسيمي، ما يعني أنها لا ترفع السكر بشكل مفاجئ. كما أنها غنية بالألياف والمغنيسيوم، وهو معدن ضروري لتحسين حساسية الخلايا للأنسولين. يمكن تناولها يوميًا في السلطات أو الشوربات أو كطبق جانبي دون قلق.



الحبوب الكاملة بدلًا من المكررة

تلعب الحبوب الكاملة دورًا مهمًا في تنظيم مستوى السكر مقارنة بالحبوب المكررة. فالشوفان، والبرغل، والأرز البني، والقمح الكامل تحتوي على ألياف تساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص السكر تدريجيًا. ويُعد الشوفان خيارًا ممتازًا لوجبة الإفطار، خاصة عند تناوله مع القرفة أو المكسرات، مما يقلل من تقلبات سكر الدم ويمنح طاقة مستدامة.



البقوليات: كنز غذائي لمرضى السكري

تُعد البقوليات مثل العدس، والفول، والحمص، والفاصوليا من أفضل الأطعمة التي تساعد على ضبط سكر الدم طبيعيًا. فهي تجمع بين الألياف العالية والبروتين النباتي، ما يقلل من سرعة امتصاص الكربوهيدرات ويمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة.

كما تساهم البقوليات في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتقليل نوبات الجوع المفاجئة.



المكسرات والبذور وتأثيرها الإيجابي

عند تناولها باعتدال، تساعد المكسرات والبذور على استقرار مستوى السكر في الدم. فاللوز، والجوز، وبذور الكتان، وبذور الشيا غنية بالدهون الصحية والألياف والبروتينات. هذه العناصر تعمل معًا على إبطاء امتصاص السكر، كما تحسن صحة القلب، وهي نقطة مهمة لمرضى السكري الذين يكونون أكثر عرضة لمشكلات القلب.

وجبات لمرضى السكري، فيتو



الخضروات غير النشوية خيار آمن يومي

تشمل الخضروات غير النشوية: الكوسة، والبروكلي، والقرنبيط، والخيار، والفلفل الأخضر.

تتميز هذه الأنواع بانخفاض محتواها من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، ما يجعلها آمنة للاستهلاك اليومي وبكميات جيدة. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات وتدعم الصحة العامة دون التأثير على مستوى السكر.



الفواكه المناسبة لضبط سكر الدم

رغم احتواء الفواكه على السكر الطبيعي، إلا أن اختيار الأنواع المناسبة يحدث فرقًا كبيرًا. فالتفاح، والتوت، والفراولة، والجوافة، والكمثرى من الفواكه منخفضة المؤشر الجلايسيمي وغنية بالألياف. تساعد هذه الألياف على تقليل سرعة امتصاص السكر. ويُفضَّل دائمًا تناول الفاكهة كاملة بدلًا من العصائر لتجنب الارتفاع المفاجئ في سكر الدم.



البروتينات الصحية وأهميتها في الوجبات

تُعد البروتينات عنصرًا أساسيًا في ضبط سكر الدم، مثل البيض، والدجاج منزوع الجلد، والأسماك، والزبادي اليوناني. يساعد البروتين على تقليل تأثير الكربوهيدرات عند تناوله معها، كما يساهم في الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الحلويات. وتُعد الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين، خيارًا مثاليًا لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 المفيدة للأوعية الدموية.



التوابل والأعشاب ودورها المساعد

تلعب بعض التوابل والأعشاب دورًا داعمًا في تنظيم سكر الدم، وعلى رأسها القرفة، والزنجبيل، والكركم. تساعد القرفة على تحسين حساسية الأنسولين، بينما يساهم الزنجبيل والكركم في تقليل الالتهابات وتحسين التمثيل الغذائي. يمكن إضافتها بسهولة إلى الأطعمة أو المشروبات اليومية لتعزيز فوائدها الصحية.



هذه الخطوات البسيطة تشكل أساسًا قويًا للسيطرة على سكر الدم والتمتع بصحة أفضل على المدى الطويل.

