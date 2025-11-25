مشروبات عشبية، لتنشيط الدورة الدموية وتقليل الإرهاق

18 حجم الخط

تلعب الدورة الدموية الصحية دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة الجسم ونشاطه اليومي.



عندما تكون الدورة الدموية ضعيفة، يشعر الإنسان بالتعب المستمر، البرودة في الأطراف، بطء التركيز، وقد تتأثر وظائف الأعضاء الحيوية.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن من أهم الوسائل الطبيعية لدعم الدورة الدموية وتقليل الإرهاق الاعتماد على المشروبات العشبية، التي تحتوي على عناصر فعالة تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحفيز القلب وتحسين تدفق الدم.



أضافت الدكتورة مروة، أن المشروبات العشبية تعد وسيلة طبيعية وآمنة لتحسين الدورة الدموية وتقليل التعب والإرهاق، خصوصًا عند دمجها مع نمط حياة صحي.



مشروبات عشبية تعمل على تحسين الدورة الدموية

تنشيط الدورة الدموية

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية، أهم المشروبات العشبية التي يمكنها أن تعمل على تحسين الدورة الدموية.

1. شاي الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من أقوى الأعشاب التي تحفز الدورة الدموية. يحتوي على مركبات طبيعية مثل الجنجرول والشوغول، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. يمكن تحضير شاي الزنجبيل عن طريق غلي قطع الزنجبيل الطازج في الماء لمدة 10 دقائق، ويُفضل تناوله صباحًا أو بعد الظهر. الزنجبيل لا يعمل فقط على تنشيط الدورة الدموية، بل يخفف أيضًا من الشعور بالإرهاق العضلي ويعزز القدرة على التركيز.

2. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وبالأخص مركبات البوليفينول التي تساعد على حماية الأوعية الدموية وتحسين مرونتها. يعمل الشاي الأخضر أيضًا على تحفيز الدورة الدموية في المخ، مما يقلل الشعور بالتعب الذهني. يمكن شرب 2-3 أكواب يوميًا، مع مراعاة عدم الإفراط بسبب محتواه من الكافيين.

3. شاي القرفة

تُعرف القرفة بقدرتها على تحسين تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية، كما تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. يمكن تحضير شاي القرفة بغلي عيدان القرفة في الماء، وإضافة القليل من العسل للتحلية. هذا المشروب مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من البرودة في اليدين والقدمين أو الشعور بالتعب المزمن.

4. مشروب الجنكة بيلوبا

الجنكة بيلوبا من الأعشاب الطبية المشهورة بتنشيط الدورة الدموية، خاصة في المخ. تحتوي على مركبات تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين وصول الدم إلى الأطراف والدماغ، مما يقلل من شعور الإرهاق الذهني والجسدي. يمكن تحضيرها على شكل شاي عشبي أو تناولها كمكمل غذائي بعد استشارة طبيب.

5. شاي الروزماري (إكليل الجبل)

يعد إكليل الجبل من الأعشاب التي تحسن تدفق الدم وتنشط الدورة الدموية. يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد على تقوية الأوعية الدموية وتقليل الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تقليل الشعور بالإرهاق. يمكن تحضير شاي الروزماري بغلي أوراقه الطازجة أو المجففة، وشربه مرة واحدة يوميًا لتعزيز النشاط الحيوي.

6. مشروب الشاي الأسود مع الزعتر

الزعتر عشبة طبيعية تحتوي على مضادات أكسدة قوية، وتحفز الدورة الدموية عن طريق تحسين مرونة الأوعية الدموية. إضافة الزعتر إلى الشاي الأسود يمنح المشروب طعمًا لذيذًا وفوائد صحية مزدوجة: تحسين تدفق الدم وتنشيط الجسم بشكل عام.

7. شاي الكركديه

الكركديه مشروب عشبي طبيعي ممتاز لتنشيط الدورة الدموية، حيث يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم المرتفع. الكركديه غني بمضادات الأكسدة التي تحسن صحة القلب وتقلل الشعور بالإرهاق العام. يمكن شربه ساخنًا أو باردًا، ويفضل تجنبه للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم.

مشروبات عشبية مفيدة

نصائح لتعزيز فعالية المشروبات العشبية

تناول المشروبات بشكل منتظم: فالمواظبة على شرب هذه المشروبات يوميًا تعطي أفضل النتائج.

ممارسة الرياضة الخفيفة: مثل المشي أو تمارين التمدد، لأنها تعزز تأثير الأعشاب في تنشيط الدورة الدموية.

شرب الماء بكميات كافية: الترطيب الجيد يساهم في تحسين تدفق الدم ويساعد الجسم على التخلص من السموم.

تجنب الإفراط في المشروبات المنبهة: مثل القهوة، لأنها قد تسبب ارتفاع ضغط الدم أو التوتر.

