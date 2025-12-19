مصر تختتم مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بـ76 ميدالية

18 حجم الخط

حصدت البعثة المصرية خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة في أنجولا بنهاية المنافسات إلى 76 ميدالية متنوعة.

ووصلت ميداليات البعثة المصرية بنهاية منافسات دورة الألعاب الأفريقية للشباب إلى 76 ميدالية متنوعة بواقع 33 ميدالية ذهبية و22 ميدالية فضية و21 ميدالية برونزية.

وخلال منافسات اليوم الجمعة حصد المنتخب المصري للتايكوندو على 8 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و3 ميداليات برونزية وفي منافسات السلاح حصد المنتخب على 3ميداليات ذهبية الأولى في منافسات فريق شيش سيدات، والميدالية الذهبية الثانية في منافسات فريق سيف مبارزة رجال، وجاءت الميدالية الثالثة الذهبية في منافسات فريق سيف سيدات.

وتوافقت وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية المصرية على مشاركة مصر ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، وذلك في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين، والسعي لإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وشملت الرياضات التي تشارك بها البعثة المصرية، السلاح، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والتايكوندو، والجودو، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة الشاطئية.

ويرأس البعثة المصرية في أنجولا الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بقرار من مجلس إدارة اللجنة برئاسة المهندس ياسر إدريس.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة، كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، مما يمنح المنتخبات المشاركة فرصة حقيقية لحجز مقاعدها في أكبر محفل رياضي شبابي على مستوى العالم، ويزيد من قوة المنافسات بين الدول.

