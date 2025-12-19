بالتزكية.. إبراهيم شلباية رئيسًا لنادي المعادي واليخت لدورة 2025–2029

18 حجم الخط

أسفرت أعمال الجمعية العمومية لنادي المعادي واليخت عن فوز المهندس إبراهيم شلباية بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي بالتزكية، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للحضور والتصويت من أعضاء الجمعية العمومية.

وجاء اعتماد الفوز بالتزكية بعد موافقة 3188 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية، من إجمالي 32016 عضوًا هم قوام الجمعية العمومية للنادي، في حين بلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت 28027 عضوًا.

وشهدت العملية الانتخابية مشاركة 3430 عضوًا، بلغ عدد الأصوات الصحيحة منهم 3397 صوتًا، مقابل 33 صوتًا باطلًا.

وأُجريت الانتخابات اليوم الجمعة 19 ديسمبر بالمقر الرئيسي لنادي المعادي واليخت، تحت إشراف قضائي كامل، وذلك لاختيار مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025 – 2029، في أجواء اتسمت بالالتزام والشفافية واحترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

ويعكس هذا الفوز بالتزكية ثقة أعضاء الجمعية العمومية في المهندس إبراهيم شلباية، وتقديرهم لدوره وجهوده في قيادة النادي خلال المرحلة المقبلة.

