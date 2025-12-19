مجموعة مصر، مواعيد مباريات منتخب جنوب أفريقيا بكأس الأمم

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، يشارك منتخب جنوب أفريقيا في النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير، بجانب كل من مصر وزيمبابوي.

من المقرر أن تقام مباريات جنوب أفريقيا على النحو التالي:

22 ديسمبر.. جنوب أفريقيا وأنجولا - الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

26 ديسمبر.. مصر وجنوب أفريقيا - السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

29 ديسمبر.. زيمبابوي وجنوب أفريقيا - السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وشارك منتخب جنوب أفريقيا في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية عشر، وحقق اللقب مرة واحدة خلال مشواره سنة 1996.

ولعب المنتخب الجنوب أفريقي أول مباراة له في عام 1906، ولكن بسبب 40 عاما من الإيقاف الفعلي بسبب نظام الفصل العنصري والإيقاف 16 عاما من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ظهر المنتخب الجنوب أفريقي على الساحة الدولية في عام 1992.

ورغم ظهوره المتأخر على الساحة الدولية، فرض المنتخب الجنوب أفريقي اسمه بقوة وسط المنتخبات الكبيرة في القارة منذ بداية مشاركته في بـ طولة أمم أفريقيا في نسخة 1996 عندما توج باللقب ثم عاد في النسخة التالية التي أقيمت في عام 1998 واحتل المركز الثاني بعد الخسارة أمام منتخب مصر في المباراة النهائية.

وفي نسخة 2000 احتل المركز الثالث في البطولة ليؤكد على أنه سيصبح أحد المنتخبات القوية في القارة السمراء.

وتوالت مشاركات المنتخب الجنوب أفريقي في بطولة أمم أفريقيا، حيث ستكون هذه هي المشاركة الثانية عشر له في البطولة.

وخاض المنتخب الجنوب أفريقي 50 مباراة بالبطولة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 16 وخسر في 16 مباراة، وسجل لاعبوه 55 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وكان أكبر انتصار حققه المنتخب الجنوب أفريقي في البطولة هو فوزه على منتخب ناميبيا 4 / 1 في نسخة عام 1998، فيما كانت أكبر هزيمة تلقاها هي الخسارة أمام المنتخب النيجيري صفر / 4 في نسخة 2004.

بشكل عام كان أكبر انتصار حققه المنتخب الجنوب أفريقي هو فوزه على أستراليا 8 / صفر في سبتمبر 1955، فيما كانت أكبر خسارة تلقاها أمام المنتخب الإنجليزي 1 / 9 في يوليو 1920.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.