ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025-2026 بجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة انتهاء من استعداداتها امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025-2026، بجميع الكليات، وحددت الجامعة مجموعة من الضوابط العامة لضمان سلامة العملية الامتحانية.

ووجَّه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات والمعاهد بضرورة الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات في صورتها النهائية قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، بما يتيح للطلاب الاستعداد الجيد، مؤكدًا أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس بمواصفات الورقة الامتحانية وفق النموذج المعتمد من مجلس الجامعة.

ونستعرض خلال هذا التقرير ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة.

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول

لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور عشر دقائق من بدء الوقت المحدد الموعد الامتحان.

لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية.

ممنوع دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة على الغش والإخلال بنظام الامتحان.

ممنوع للقائمين على شؤون اللجان والمراقبين استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير الامتحانات.

مراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروسات الموسمية.

ممنوع التدخين داخل اللجان قطعيًّا.

لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

على جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان والتواجد قبلها بوقت كافٍ حفاظًا على مصلحتهم ومستقبلهم.

الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان مسئولية الطالب، وعلى الطالب التأكد من يوم الامتحان والساعة المحددة للامتحان وفق الجدول.

تفعيل دور لجان الممتحنين، وتواجد أستاذ المادة أو من ينوب عنه من نفس التخصص داخل اللجان منذ بدء الامتحان وحتى نهايته.

يجب أن تكون الأسئلة متناسبة مع زمن الإجابة ومراعية لمستويات الطلاب المختلفة.

يجب على عضو هيئة التدريس الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون.

عدم سفر أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات.

توفير عدد كافٍ من المراقبين داخل اللجان.

مراعاة ظروف الطلاب من ذوي الهمم وطلاب الدمج، وتقديم كافة التيسيرات المقررة لهم وفق القواعد المنظمة.

ضرورة وجود فاصل زمني مناسب بين آخر محاضرة وبداية الامتحانات.

الالتزام بإعلان نتائج الامتحانات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء الامتحانات.

