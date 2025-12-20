السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025-2026 بجامعة القاهرة

امتحانات الجامعات،
امتحانات الجامعات، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت جامعة القاهرة انتهاء من استعداداتها امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025-2026، بجميع الكليات، وحددت الجامعة مجموعة من الضوابط العامة لضمان سلامة العملية الامتحانية.

ووجَّه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات والمعاهد بضرورة الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات في صورتها النهائية قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، بما يتيح للطلاب الاستعداد الجيد، مؤكدًا أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس بمواصفات الورقة الامتحانية وفق النموذج المعتمد من مجلس الجامعة.

ونستعرض خلال هذا التقرير ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة. 

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول 

  • لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور عشر دقائق من بدء الوقت المحدد الموعد الامتحان.
  • لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية.
  • ممنوع دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة على الغش والإخلال بنظام الامتحان.
  • ممنوع للقائمين على شؤون اللجان والمراقبين استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير الامتحانات.
  • مراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروسات الموسمية.
  • ممنوع التدخين داخل اللجان قطعيًّا.
  • لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.
  • على جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان والتواجد قبلها بوقت كافٍ حفاظًا على مصلحتهم ومستقبلهم.
  • الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان مسئولية الطالب، وعلى الطالب التأكد من يوم الامتحان والساعة المحددة للامتحان وفق الجدول.
  • تفعيل دور لجان الممتحنين، وتواجد أستاذ المادة أو من ينوب عنه من نفس التخصص داخل اللجان منذ بدء الامتحان وحتى نهايته.
  • يجب أن تكون الأسئلة متناسبة مع زمن الإجابة ومراعية لمستويات الطلاب المختلفة.
  • يجب على عضو هيئة التدريس الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون.
  • عدم سفر أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات.
  • توفير عدد كافٍ من المراقبين داخل اللجان.
  • مراعاة ظروف الطلاب من ذوي الهمم وطلاب الدمج، وتقديم كافة التيسيرات المقررة لهم وفق القواعد المنظمة.
  • ضرورة وجود فاصل زمني مناسب بين آخر محاضرة وبداية الامتحانات.
  • الالتزام بإعلان نتائج الامتحانات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة إمتحانات الفصل الدراسي الاول ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول ذوي الهمم طلاب الدمج الهواتف المحمولة

مواد متعلقة

بمشاركة 2500 طالب، جامعة القاهرة تستضيف الدورة الزراعية الأولى "الأفروعربية"

رئيس لجنة بالمطرية يساعد سيدة من ذوي الهمم للإدلاء بصوته في انتخابات النواب 2025

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالجيزة

4 نصائح من القومي للاتصالات لحماية الهواتف المحمولة من الأختراق

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

طقس السبت، أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على هذه المناطق

طقس اليوم، الصعيد يسجل 5 درجات مئوية وتحذير من انخفاض درجات الحرارة الصغرى

بـ 100 قنبلة وصاروخ، دولة عربية تشارك في الهجوم الأمريكي على داعش بسوريا

وجبة شاورما تدخل أسرة كاملة المستشفى بالمحلة، وفتح تحقيق عاجل

لحظة انطلاق المقاتلات الأمريكية لضرب مواقع داعش في سوريا (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads