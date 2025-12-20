حقيقة احتواء صفار البيض المسلوق الأخضر على مواد مسرطنة

18 حجم الخط

البيض المسلوق من البروتينات الحيوانية الشهيرة والمهمة التي لها قيمة غذائية عالية لاحتوائه على البروتين والأوميجا 3 والزنك والسيلينيوم وغيرهم.

والبيض المسلوق تحضيره سهل وعادة يكون لونه أصفر زاهٍ، ولكن أشيع أنه عند تحول الصفار إلى اللون الأخضر فهذا يعنى وجود مادة مسرطنة.

هل صفار البيض المسلوق ذات اللون الأخضر به مادة مسرطنة

ويقول الدكتور بسام أنور أخصائي التغذية العلاجية، إن البيض المسلوق من الأكلات المهمة للحفاظ على صحة الكبار والصغار، وتلون الصغار باللون الاخضر لا يعنى احتوائه على مادة مسرطنة، ولكن ما يحدث هو أن الحديد داخل البيض تفاعل مع الكبريت ومع تركه فترة طويلة على النار يتحول لون الصفار إلى الأخضر ليس أكثر من ذلك.

وأضاف أنور، أن ذلك يعنى أن البيض المسلوق الذى به صفار ذات اللون الأخضر آمن تمامًا على الصحة ولا يحتوى على مواد مسرطنة مثلما يعتقد البعض فهي مجرد شائعات.

صفار البيض ذات اللون الأخضر

فوائد البيض المسلوق

ومن فوائد البيض المسلوق للصحة:

مصدر ممتاز للبروتين، حيث يحتوي على بروتين عالي الجودة يساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا.

يمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في التحكم بالوزن.

غني بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين B12، وفيتامين D، وفيتامين A، كما يحتوي على الحديد، والزنك، والسيلينيوم والفوسفور.

مفيد لصحة الدماغ، لأنه غني بمادة الكولين التي تعزز الذاكرة والتركيز وتدعم صحة الجهاز العصبي.

مهم للحوامل لنمو دماغ الجنين بشكل سليم.

يحافظ على صحة العين، لأنه يحتوي على اللوتين والزياكسانثين اللذان يقللان من خطر الإصابة بإجهاد العين والمياه البيضاء مع التقدم في العمر.

يساعد على إنقاص الوزن، لأنه قليل السعرات الحرارية مقارنة بقيمته الغذائية العالية، وتناوله في وجبة الإفطار يقلل من تناول الطعام خلال اليوم.

مفيد لصحة القلب، وعند تناوله باعتدال، يساعد على رفع الكوليسترول الجيد، ولا يؤثر سلبا على القلب لدى معظم الأشخاص الأصحاء.

يعزز صحة الشعر والبشرة، والبروتين والبيوتين الموجودان في البيض يساعدان على تقوية الشعر ومنع تكسره، كما يساهم في نضارة البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

آمن وسهل الهضم، والبيض المسلوق أسهل في الهضم من المقلي، ومناسب للأطفال وكبار السن والمرضى.

