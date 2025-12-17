الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد الأكنيسيا، مهمة للمناعة وتقاوم نزلات البرد والأنفلونزا

الأكنيسيا، فيتو
الأكنيسيا، فيتو
18 حجم الخط

فوائد الأكنيسيا، عشبة الأكنيسيا من أشهر الأعشاب الطبية التي استخدمت منذ مئات السنين، خاصة في الطب الشعبي لدى سكان أمريكا الأصليين.

وقد اكتسبت هذه العشبة شهرة واسعة في العصر الحديث بفضل فوائدها المتعددة في دعم الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض، مما جعلها تدخل في تركيب العديد من المكملات الغذائية والمستحضرات العشبية.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الأكنيسيا هي نبات عشبي مزهر ينتمي إلى الفصيلة النجمية، يعرف أيضًا باسم القنفذية الأرجوانية، وتنمو بشكل أساسي في أمريكا الشمالية، وتستخدم أجزاءها المختلفة مثل الجذور والأوراق والزهور في الأغراض العلاجية.

وأضافت مرام، تحتوي عشبة الأكينيسيا على مجموعة من المركبات النشطة التي تمنحها خصائصها العلاجية، ومن أهمها مضادات الأكسدة والفلافونويدات، مالألكاميدات، حمض الكافئيك، وتسهم هذه المركبات في تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات والميكروبات.

فوائد الإكنيسيا 
فوائد الأكنيسيا 

فوائد الأكنيسيا 

وتابعت، أن من فوائد عشبة الأكنيسيا:

  • تعزيز جهاز المناعة، حيث تساعد على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تعد خط الدفاع الأول ضد الفيروسات والبكتيريا. لذلك تستخدم للوقاية من الأمراض المعدية.
  • تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، كما تساهم في تقصير مدة المرض، وتخفيف حدة الأعراض مثل السعال والتهاب الحلق، وتسريع عملية الشفاء.
  • تقليل الالتهابات في الجسم، مما يجعلها مفيدة في حالات التهاب المفاصل، والتهابات الجهاز التنفسي، والتهابات الجلد.
  • محاربة العديد من الميكروبات بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعلها مفيدة في علاج التهابات الجهاز التنفسي والمسالك البولية.
  • تستخدم الأكينيسيا في تخفيف أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الحلق، والكحة، واحتقان الأنف، والتهاب الشعب الهوائية.
  • تساعد في العناية بالبشرة، حيث تساعد على التئام الجروح، وتقلل من حب الشباب، وتحارب التهابات الجلد، وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة بفضل مضادات الأكسدة.
  • تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري عند استخدامها بحذر وتحت إشراف طبي.
  • تحتوي الأكنيسيا على مركبات تساهم في تحسين المزاج وتخفيف الشعور بالتوتر والقلق، مما ينعكس إيجابيا على الصحة النفسية.
txt

فوائد الزعتر في الشتاء، لتعزيز المناعة وتحسين المزاج والهضم

txt

فوائد تمارين الكارديو، تشد الجسم وتقوى عضلة القلب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإكنيسيا فوائد الإكنيسيا عشبة الإكنيسيا صحة الصحة الدكتورة مرام عيسى

مواد متعلقة

فوائد تناول زبدة الفول السوداني مع الموز

فوائد الرمان للمرأة، لجمال البشرة وصحة القلب والتوازن الهرموني

سعره بسيط ومنتشر في الأسواق وقيمته الغذائية عالية، فوائد بلح البحر

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم اليوم، الضاني والبتلو والكندوز تتصاعد

تامر حسني يعود إلى المسرح بعد أزمته الصحية ورد فعل هائل من جمهوره (فيديو)

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع وانخفاض مفاجئ في الطماطم والباذنجان والبطاطس

الداخلية تضبط 17 بلطجيا وهاربا من المراقبة و196 قطعة سلاح ناري خلال حملات أمنية بالمحافظات

آخر تحديثات بورصة الدواجن، انخفاض سعر الفراخ اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025

اليوم انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، ارتفاعات وانخفاضات مفاجئة في أصناف البلطي والجمبري والبربون

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads