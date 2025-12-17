فوائد الأكنيسيا، مهمة للمناعة وتقاوم نزلات البرد والأنفلونزا

18 حجم الخط

فوائد الأكنيسيا، عشبة الأكنيسيا من أشهر الأعشاب الطبية التي استخدمت منذ مئات السنين، خاصة في الطب الشعبي لدى سكان أمريكا الأصليين.

وقد اكتسبت هذه العشبة شهرة واسعة في العصر الحديث بفضل فوائدها المتعددة في دعم الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض، مما جعلها تدخل في تركيب العديد من المكملات الغذائية والمستحضرات العشبية.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الأكنيسيا هي نبات عشبي مزهر ينتمي إلى الفصيلة النجمية، يعرف أيضًا باسم القنفذية الأرجوانية، وتنمو بشكل أساسي في أمريكا الشمالية، وتستخدم أجزاءها المختلفة مثل الجذور والأوراق والزهور في الأغراض العلاجية.

وأضافت مرام، تحتوي عشبة الأكينيسيا على مجموعة من المركبات النشطة التي تمنحها خصائصها العلاجية، ومن أهمها مضادات الأكسدة والفلافونويدات، مالألكاميدات، حمض الكافئيك، وتسهم هذه المركبات في تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات والميكروبات.

فوائد الأكنيسيا

وتابعت، أن من فوائد عشبة الأكنيسيا:

تعزيز جهاز المناعة، حيث تساعد على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تعد خط الدفاع الأول ضد الفيروسات والبكتيريا. لذلك تستخدم للوقاية من الأمراض المعدية.

تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، كما تساهم في تقصير مدة المرض، وتخفيف حدة الأعراض مثل السعال والتهاب الحلق، وتسريع عملية الشفاء.

تقليل الالتهابات في الجسم، مما يجعلها مفيدة في حالات التهاب المفاصل، والتهابات الجهاز التنفسي، والتهابات الجلد.

محاربة العديد من الميكروبات بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعلها مفيدة في علاج التهابات الجهاز التنفسي والمسالك البولية.

تستخدم الأكينيسيا في تخفيف أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الحلق، والكحة، واحتقان الأنف، والتهاب الشعب الهوائية.

تساعد في العناية بالبشرة، حيث تساعد على التئام الجروح، وتقلل من حب الشباب، وتحارب التهابات الجلد، وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة بفضل مضادات الأكسدة.

تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري عند استخدامها بحذر وتحت إشراف طبي.

تحتوي الأكنيسيا على مركبات تساهم في تحسين المزاج وتخفيف الشعور بالتوتر والقلق، مما ينعكس إيجابيا على الصحة النفسية.

