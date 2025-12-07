طريقة عمل البيض باللحمة المفرومة، أكلة لذيذة ومغذية وسريعة التحضير

18 حجم الخط

طريقة عمل البيض باللحمة المفرومة، البيض باللحمة المفرومة من أشهر الأكلات السريعة التي تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية.

وتمتاز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها، وتوفر مكوناتها في أغلب البيوت، مما يجعلها مثالية لوجبات الإفطار أو الغداء أو حتى العشاء الخفيف.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البيض باللحمة المفرومة.

مكونات عمل البيض باللحمة المفرومة:-

500 جرام لحمة مفرومة يفضل لحم بقري أو خليط

4 إلى 6 بيضات حسب الرغبة

1 بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 حبة فلفل أخضر مقطع

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

ملح حسب الذوق

فلفل أسود

توابل حسب الرغبة بهارات لحم وكمون وبابريكا

طريقة عمل البيض باللحمة المفرومة

في مقلاة على نار متوسطة نضيف الزيت أو السمن، ثم نضع البصل المفروم ونقلبه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.

نضيف الثوم المفروم ونقلبه قليلا، ثم نضيف اللحمة المفرومة ونبدأ في تفتيتها بالمعلقة الخشبية حتى تنضج جيدا ويتغير لونها.

بعد نضج اللحم، نضيف الملح والفلفل الأسود وباقي التوابل، يمكن أيضا إضافة الفلفل الأخضر لإعطاء نكهة مميزة.

نقوم بعمل فراغات صغيرة بين اللحم داخل المقلاة باستخدام الملعقة، ثم نكسر البيض في هذه الفراغات برفق.

نترك البيض على نار هادئة حتى ينضج حسب الرغبة:

صفار طري، وقت أقل على النار

صفار مكتمل النضج، وقت أطول مع تغطية المقلاة.

يمكن تقديم هذه الأكلة بعدة طرق لذيذة ومبتكرة، منها مع الخبز البلدي الطازج، أو مع العيش الفينو أو التوست، أو بجانب طبق من السلطة الخضراء، ويمكن تقديمها مع البطاطس المقلية أو البطاطس المحمرة.

لضمان نجاح الوصفة، احرصي على استخدام لحمة طازجة ذات نسبة دهون مناسبة.

لا تكثري من الزيت حتى لا تصبح الأكلة دسمة.

يمكن خفق البيض مسبقا ثم سكبه فوق اللحم بدل كسره حبات حسب الرغبة.

