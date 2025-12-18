فوائد براعم البروكلي، تقوي المناعة وتنظم الهضم وتحمي من السرطان

18 حجم الخط

فوائد براعم البروكلي، براعم البروكلي من الخضراوات الشهيرة على مستوى العالم وعادة تستخدم فى الطب لأهميتها العلاجية.

وفوائد براعم البروكلي، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن براعم البروكلي من أكثر الأطعمة النباتية فائدة للصحة، وهي عبارة عن نباتات صغيرة ناتجة عن إنبات بذور البروكلي خلال أيام قليلة، وعلى الرغم من صغر حجمها، فإنها تحتوي على تركيز عالى من العناصر الغذائية والمركبات النشطة التي تفوق أحيانا ما يوجد في البروكلي الناضج، وقد حظيت براعم البروكلي باهتمام واسع في مجال التغذية والطب الوقائي لما لها من فوائد مذهلة للجسم.

وأضافت مرام، أن براعم البروكلي لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على فيتامين C وفيتامين A، وفيتامين K، وفيتامينات مجموعة B، وحمض الفوليك، والألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة القوية، ومركب السلفورافان، وهذا التنوع يجعلها غذاء مثالي لتعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.

فوائد براعم البروكلي

وتابعت، أن من فوائد براعم البروكلي:-

الوقاية من السرطان، وتعد براعم البروكلي من أغنى المصادر الطبيعية بمركب السلفورافان، وهو مركب فعال يساعد على تثبيط نمو الخلايا السرطانية، وتقليل الالتهابات، وتعزيز قدرة الجسم على التخلص من السموم وقد أظهرت الدراسات أن السلفورافان يساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، القولون، البروستاتا والرئة.

تعزيز صحة الجهاز المناعي، وبفضل احتوائها على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، تساعد براعم البروكلي على تقوية جهاز المناعة، ومحاربة الفيروسات والبكتيريا، وتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والعدوى.

تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتحتوي براعم البروكلي على الألياف التي تحسن حركة الأمعاء، وتقلل من الإمساك، وتدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتساعد في تقليل التهابات القولون

دعم صحة القلب والشرايين، وتلعب براعم البروكلي دور مهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين مرونة الأوعية الدموية، وتقليل ضغط الدم، والوقاية من تصلب الشرايين.

تنظيم مستويات السكر في الدم، وأظهرت أبحاث أن السلفورافان يساعد على تحسين حساسية الخلايا للأنسولين، وخفض مستويات السكر في الدم مما يجعل براعم البروكلي مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني.

تقليل الالتهابات في الجسم، وتحتوي براعم البروكلي على مركبات مضادة للالتهاب تساعد في تخفيف آلام المفاصل، وتقليل الالتهابات المزمنة، ودعم مرضى الروماتويد والتهابات المفاصل.

تعزيز صحة الدماغ والجهاز العصبي، وتساهم براعم البروكلي في تحسين الذاكرة والتركيز، حماية الخلايا العصبية من التلف، وتقليل خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة العصبية مثل الزهايمر

تحسين صحة البشرة والشعر، حيث تساعد مضادات الأكسدة وفيتامين C على حماية البشرة من علامات التقدم في السن، وتحفيز إنتاج الكولاجين، وتعزيز نضارة البشرة، وتقوية بصيلات الشعر والحد من تساقطه.

براعم البروكلي خيار مثالي للراغبين في إنقاص الوزن لأنها منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالألياف التي تزيد الشعور بالشبع، وتعزز عملية التمثيل الغذائي، وتساعد على حرق الدهون.

