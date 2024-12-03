فوائد البيض المسلوق، يعزز صحة العين ووظائف الدماغ ويحمي من أمراض القلب

فوائد البيض المسلوق، البيض المسلوق من الأكلات الشهيرة التي تقدم عادة على وجبات الإفطار والعشاء وهو من البروتينات الحيوانية المهمة.

وفوائد البيض المسلوق، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول البيض المسلوق

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البيض المسلوق من الأطعمة الغنية بالعديد من الفوائد الصحية التي تجعله خيار مثالي للعديد من الأشخاص، سواء كانوا يبحثون عن وجبة خفيفة أو إضافة مغذية لوجباتهم اليومية، ويعتبر البيض المسلوق من المصادر الممتازة للبروتينات، الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

فوائد البيض المسلوق، فيتو

فوائد البيض المسلوق للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد البيض المسلوق:

البيض المسلوق يحتوي على كمية كبيرة من البروتينات ذات القيمة البيولوجية العالية، التي تسهم في بناء وإصلاح الأنسجة، وتعزيز نمو العضلات، والبروتين في البيض يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التي لا يمكن للجسم إنتاجها، مما يجعله مصدرًا مثاليًا لدعم الصحة العامة.

البيض المسلوق يحتوي على أحماض دهنية صحية مثل الأوميجا 3، والتي تلعب دور مهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما يساعد تناول البيض في تحسين نسبة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

البيض المسلوق مصدر غني بالفيتامينات الضرورية مثل فيتامين B12، فيتامين A، وفيتامين D، كما يحتوي على معادن هامة مثل الحديد، السيلينيوم، والزنك، التي تساهم في تعزيز وظائف الجسم المختلفة مثل تعزيز المناعة وصحة العظام.

لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين والأحماض الدهنية الصحية، يساعد البيض المسلوق على الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة، كما أن البيض يحتوي على سعرات حرارية قليلة نسبيا، مما يجعله خيار مناسب للأشخاص الذين يسعون إلى تقليل وزنهم.

يحتوي البيض المسلوق على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تساهم في حماية العين من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين، هذه المركبات تعمل على تحسين صحة العين بشكل عام.

البيض المسلوق يحتوي على كولين، وهو مادة غذائية أساسية تساهم في دعم وظائف الدماغ، وتعزز الذاكرة والتركيز، لذلك، يعد تناول البيض من العوامل التي تساهم في تحسين الأداء العقلي، خاصة في مراحل العمر المتقدمة.

وتابع، أن البيض المسلوق هو طعام مغذٍّ وقليل التكلفة، ويمكن تناوله بطرق متنوعة، يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، بدءا من تعزيز صحة القلب والعينين وصولًا إلى دعم عملية فقدان الوزن وتحسين وظائف الدماغ، لذلك، يعتبر من الأطعمة الأساسية التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي اليومي للاستفادة من قيمته الغذائية العالية.

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