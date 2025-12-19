الجمعة 19 ديسمبر 2025
رياضة

الأهلي يبحث عن هدف التقدم أمام سيراميكا بعد مرور 30 دقيقة

الأهلي
الأهلي
يسيطر التعادل السلبي علي مباراة النادي الأهلي ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بعد مرور 30 دقيقة من المباراة المقامة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وفي الدقيقة 14 أضاع صديق إيجولا هدفا محققا لصالح سيراميكا. 

وكانت أولي محاولات الأهلي في الدقيقة 23 بعد تصويبه من أحمد رضا لاعب الأحمر مرت بسلام علي مرمي محمد بسام. 

وسدد محمد شريف كرة قوية علي مرمي سيراميكا في الدقيقة 25 لكن تصدي لها محمد بسام ببراعة. 

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا 

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا وأحمد رضا وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف وجراديشار ومحمد عبد الله.

ويجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا كل من: حازم جمال وحسين الشحات ومصطفى العش وأحمد عابدين وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي 

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - محمد صادق -  صديق إيجولا - إسلام عيسى.

خط الهجوم: مروان عثمان. 

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:  محمد كوكو - جاستيس ارثر - كريم نيدفيد - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج - كريم الدبيس - أيمن موكا - محمد رضا - فخري لاكاي.

الأهلي سيراميكا كليوباترا النادي الأهلي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر

