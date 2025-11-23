محمد عبد الجليل يكتب: المحاماة في قفص الاتهام.. مسلسل "ورد وشيكولاتة" يشعل نيران الغضب بنقابة المحامين.. دم المذيعة شيماء جمال يفضح الخيال الدرامي.. وأم القتيلة: المسلسل يزيف مهنة القاتل

18 حجم الخط

مسلسل "ورد وشيكولاتة"، العمل الدرامي الذي كان يُفترض أن يكون مجرد عمل درامي، تحوّل فجأة إلى قنبلة موقوتة أشعلت الغضب داخل أروقة المحاكم ونقابة المحامين. الأزمة ليست في القصة نفسها، بل في التزييف المتعمد لشخصية القاتل، الأمر الذي دفع المحامين للدخول في ثورة عارمة دفاعًا عن سمعة مهنتهم.

الدراما تنسخ الواقع.. وتغير المهنة!

على مدار ثماني حلقات، كان من الواضح لكل مُشاهد متابع أن أحداث المسلسل، الذي تقوم ببطولته النجمة زينة ويشارك فيه محمد فراج، ما هي إلا نسخة درامية من جريمة هزّت الشارع المصري: مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها (الذي كان يشغل منصب قاضٍ).

المفاجأة الصارخة التي فجّرت الأزمة هي تحويل مهنة زوج القتيلة، الذي يؤدي دوره فراج، من قاضٍ – كما في الواقع – إلى محامٍ. في نظر جموع المحامين، لم يكن هذا التغيير مجرد رخصة فنية، بل كان محاولة للتحايل على الحقيقة، وإلقاء بعبء الجريمة الشنعاء على كاهل مهنة الدفاع عن الحقوق، بدلًا من المهنة التي ارتكبت الجرم الفعلي.

المحامون: "لا تجعلوا منا كبش فداء!"

النار التي تشتعل بين المحامين ليست نار غضب عابرة، بل هي شعور عميق بأن مهنتهم تُستخدم كـكبش فداء لحماية مهن أخرى أكثر حساسية سياسيًا أو مجتمعيًا. كيف يُعقل، يتساءل المحامون، أن يُحوّل القاتل من قاضٍ إلى محامٍ بهذه السهولة؟ هل الهدف هو تبرئة "هيبة الزي الأسود القضائي" على حساب تشويه سمعة "الروب الأسود للدفاع"؟

النداءات العاجلة تتصاعد الآن مطالبة النقيب بالتدخل الفوري. المطالب واضحة وحاسمة: يجب القصاص المعنوي من هذا العمل الفني. لا يمكن السماح بتقديم صورة مزيفة تُلصق تهمة القتل والتزييف بمهنة المحاماة دون وجه حق، لمجرد أن التناول الواقعي قد يضع جهة أخرى في حرج.

أم القتيلة تكسر حاجز الخيال!

ومع تصاعد الأزمة، دخلت والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال على الخط لتؤكد ما يجول في خاطر الجمهور والمحامين. لقد قطعت الأم الحبل الرفيع الذي كان يتعلّق به المُنتجون لتبرير "الخيال"، مؤكدة أن المسلسل يحكي بالفعل قصة ابنتها. هذا التأكيد العاطفي من قلب المأساة يضع مجموعة "العدل جروب" المنتجة في موقف بالغ الحرج.

المجموعة، ورغم تأكيدها المستمر بأن العمل نابع من "خيال المؤلف وليس له علاقة بالواقع"، تجد نفسها الآن في مواجهة نارية ثلاثية الأبعاد: غضب المحامين، وشهادة أم القتيلة، واليقين الذي استقر في عقل المشاهد.

الكرة الآن في ملعب نقابة المحامين هل تستطيع النقابة فرض سياج حماية على سمعة مهنتها ضد ما يعتبرونه "تزييفًا فنيًا" لخدمة أجندات غير معلنة؟ وهل تنتصر أخيرًا الحقيقة، أم يظل "الخيال الدرامي" هو الستار الذي يُخفي التلاعب بالوقائع؟

