والدة شيماء جمال: مشهد وفاة ابنتي في مسلسل "ورد وشوكولاتة" أرعبني

"أبطال مسلسل ورد وشوكولاتة كأنهم كانوا عايشين معانا".. بهذه الكلمات بدأت ماجدة الحشاش والدة الإعلامية شيماء جمال الذى تناول مسلسل ورد وشوكولاتة قصة حياتها، حديثها عن العمل وكيف تم تقديم الشخصيات على الشاشة.

وقالت والدة شيماء جمال في تصريحات لـ فيتو: "صفاء الطوخي أبهرتني بكل المعايير في تقديم شخصيتى بمسلسل ورد وشيكولاتة"، مشيرة إلى أن الفنانة صفاء الطوخي كأنها كانت مقيمة معهم في المنزل لأنها تتقن الدور احترافيا من ملابس وكلام، واكسسوارات وغيرهم.

وعن عرض السيناريو عليها قبل البدء في تصوير، أكدت أنها لم تعلم أى شيء عن العمل ولم يعرض عليها السيناريو، ولم يتم الاستعانة بها في تفاصيل الأحداث نهائيًا، وعلمت بالعمل أثناء تصويره وخروجه للنور.

وأكدت أن محمد فراج وزينه قدموا شخصيات "شيماء وأيمن" بأدق التفاصيل، وقالت: كل ما همنى من العمل عدم تشويه سمعة ابنتي.

وطالبت ماجدة الحشاش من الشركة المنتجة أن تقدم اعتذارا رسمي لها بأنهم قدموا عملًا عن ابنتها الإعلامية بدون إذنها أو الحصول على أذن كتابي منها، وأن يتم الاعتراف أمام الجميع بأن هذا العمل يتناول حياة الإعلامية شيماء جمال.

وأضافت: "أصعب ما رأيته في العمل هو مشهد وفاة ابنتى.. اترعبت لما شفت المشهد دا، أنها شافت كل الذل والقهر دا لوحدها”.



وكان ماندو العدل مخرج المسلسل أكد في وقت سابق، أن تفاصيل المسلسل كانت كثيرة ومرهقة، إلا أن فريق العمل كان حريضًا على أن تخرج حلقاته على مستوى احترافي، بجانب الاهتمام بكافة الجوانب الفنية والتقنية.

وأحدث المسلسل جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد عرض حلقة مقتل بطلة العمل “زينة”، على يد زوجها وصديقه، خاصة أن أحداث العمل تتشابه مع أحداث حقيقية لإحدى الجرائم التي وقعت مؤخرًا

يشارك في بطولة مسلسل "ورد وشوكولاتة" إلى جانب زينة ومحمد فراج، كل من مها نصار، ريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.

