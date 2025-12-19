استشارى: الفواكه الصفراء مصدر طبيعي للطاقة وتعزز المناعة والهضم

18 حجم الخط

التغذية السليمة هى سر تقوية المناعة والحفاظ على صحة الجسم والعضلات والتخلص من مشاكل الهضم والقولون.

وتحرص بعض ربات البيوت على الالتزام بتقديم طعام صحى لأفراد الأسرة حفاظا على مناعتهم وصحتهم ومساعدة الصغار على النمو بشكل صحى.

الفاكهة الصفراء دعم طبيعي للطاقة والمناعة

ويقول الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجي، إن الفاكهة الصفراء لها مكانة خاصة فى التغذية لأنها تجمع بين الطعم الخفيف والقيمة الغذائية العالية وتساعد الجسم فى تحسين طاقته وتنظيم عملية الهضم ودعم المناعة ما يجعلها مناسبة للكبار والأطفال والرياضيين فى نفس الوقت.

فوائد الفاكهة الصفراء

أنواع الفاكهة الصفراء وأهميتها

وأضاف زهران، أنه من الفاكهة الصفراء:-

الموز، وهو من أكثر الفاكهة التى تمد الجسم بطاقة ثابتة لأنه غنى بالبوتاسيوم ويساعد على توازن السوائل فى الجسم ويقلل الشد العضلى، لذا هو مناسب قبل التمرين أو بين المجهودات ويساعد على الشبع بدون الشعور بالثقل.

الأناناس، وهو فاكهة مميزة لأنها تحتوى على إنزيمات طبيعية تساعد على هضم البروتين وتقلل الالتهابات مايجعله اختيار جيد بعد الوجبات أو بعد التمرين لدعم الاستشفاء.

الليمون، يساعد الكبد فى أداء وظيفته ويحسن الهضم ويزيد امتصاص الحديد، ووجوده فى النظام الغذائى يدعم المناعة ويقلل الإحساس بالانتفاخ خاصة مع الطعام الثقيل.

الليمون الهندى، وهو غنى بفيتامين سي ويعمل كمضاد أكسدة قوى يدعم المناعة ويساعد الجسم فى مقاومة التعب والإجهاد ويفيد فى تحسين الهضم عند تناوله باعتدال.

المانجو، وهى فاكهة مغذية وغنية بفيتامينات مهمة للطاقة والمناعة لكنها تحتوى على سكر طبيعى، لذا من الأفضل تناولها بكميات مناسبة ويفضل قبل المجهود أو كجزء من وجبة متكاملة.

الخوخ الأصفر، وهو خفيف على المعدة ويساعد على الهضم ويمد الجسم بمضادات أكسدة مفيدة ويكون مناسب كفاكهة بين الوجبات أو مع الإفطار.

فاكهة النجمة، وهى فاكهة استوائية غنية بمركبات طبيعية مضادة للأكسدة وتساعد على الترطيب ودعم الهضم وتؤكل باعتدال وهى تضيف تنوع مفيد للنظام الغذائى.

فاكهة الدوريان، وهي فاكهة استوائية عالية القيمة الغذائية وغنية بالطاقة والدهون الصحية لكنها ثقيلة نسبيا، لذا تؤكل بكميات صغيرة وهى غير مناسبة لجميع الأشخاص لكنها مفيدة فى حالات المجهود العالى.

