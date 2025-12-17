الأربعاء 17 ديسمبر 2025
حوادث

استبدال عقوبة الحبس 10 سنوات بسنة مع الإيقاف في تزوير توكيل عصام صاصا

عصام صاصا
عصام صاصا
قضت الدائرة 5 جنايات مستأنف الجيزة بإلغاء حكم السجن 10 سنوات مع الشغل، واستبدال بحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في جناية تزوير توكيل مطرب المهرجانات عصام صاصا

 

وكان م. م، ج متهما بالاشتراك في تزوير توكيل مطرب المهرجانات الجناية رقم 11659 لسنة 2024 جنوب الجيزة وحضر مع المتهم المحامي ميشيل حليم والذي دفاع بانتفاء اركان جريمة التزوير لانتفاء ركني المصلحة والضرر وخلو الأوراق من ثمة إحراز او أموال تحصل عليها المتهم وأضاف بانتفاء علم المتهم. 

 

وأوضح ميشيل حليم دفاع المتهم أن المشرع استلزم أن يكون العلم هو العلم اليقين،وليس العلم المفترض، ودلل على ذلك بحسن نية المتهم، وما ورد بتفريغ النيابة من رسائل نصت على أن المتهم اصطحب المتهم الأول المتهم الماثل إلى مكتب الشهر العقاري وثابت مكالمة هاتفية لموظف الشهر العقاري لاستعجاله وبذلك تكون خلت الأوراق من دليل يساند التحريات. 

 

وترجع أحداث الواقعة أن النيابة أحالت 4 متهمين منهم المتهم ومطرب المهرجانات وشقيقه التوام باتهام تزوير توكيل رسمي في القضايا بالاشتراك مع موظف حسن النية للمحاكمة. 

وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن 10 سنوات، وألغت محكمة مستأنف جنايات الجيزة الحكم وتعديله لسنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة. 

 

