الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستماع لأقوال أسرة طفل لقي مصرعه دهسا أسفل جرار بالعياط

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

تستمع نيابة جنوب الجيزة لأقوال أسرة طفل لقي مصرعه بعدما دهسه جرار بمنطقة العياط بالجيزة، وتسبب في مصرعه في الحال، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة. 

مصرع طفل دهسه قطار بالعياط

البداية كانت بورود إخطارا من المستشفى باستقباله طفلا مصابا بإصابات بالغة، ولقى مصرعه فور وصوله، وعلى الفور انتقل رجال مباحث الجيزة إلى مكان البلاغ، ومن خلال المعاينة والفحص تبين أن المجنى عليه طفل يبلغ 10 سنوات.

ومن خلال التحريات، تبين أن الضحية طفل يدعى إبراهيم رمضان يقيم بقرية بالعياط، صدمه جرار زراعي بالقرية التى يقيم بها.

وتمكن رجال الأمن من القبض على قائد الجرار، والتحفظ على المركبة، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق، وأمرت بحجز السائق 24 ساعة علي ذمة التحريات. 

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة جنوب الجيزة جنوب الجيزة مصرع طفل الجيزة

مواد متعلقة

فريق من النيابة ينتقل لمعاينة حريق مطعم شهير في جسر السويس

ضبط قائد سيارة ملاكي للسير عكس الاتجاه وتعريض المواطنين للخطر بالجيزة

القبض على مسئول مخبز بحوزته 227 بطاقة تموينية بالجيزة

التصريح بدفن جثة مسن سقط من الطابق الرابع بالجيزة

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

د.مصطفى مدبولي يكتب: الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟

تشكيل الأردن المتوقع ضد المغرب في نهائي كأس العرب

"الست" خارج الصورة

سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة

يحمل هوية الفراعنة، محمد صلاح يخوض أمم أفريقيا بحذاء "الملك المصري"

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

تفسير رؤيا البيت القديم في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أفضل أدعية الرزق بعد صلاة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads