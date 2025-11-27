الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

دعوى قضائية ضد والدة المذيعة شيماء جمال بتهمة السب والقذف

شيماء جمال
شيماء جمال
18 حجم الخط

تقدم اثنين من المحامين بجنحة مباشرة أمام محكمة جنح العمرانية الجزئية، ضد والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال، بتهمة السب والقذف العلني والتهديد والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية والإساءة لسمعة العائلات عبر مقاطع مصورة بثتها في لقاءات تلفزيونية ومنصات رقمية.  

جنحة مباشرة ضد والدة المذيعة شيماء جمال    

وقال المحاميان في صحيفة الجنحة: إنهم فوجئوا بعدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها المشكو في حقها، وهي توجه لهم ألفاظا واتهامات وصفت بأنها خادشة للشرف وطعنا في العرض، بشكل اعتبره المحاميان خروجا عن القيم الأسرية والمجتمعية.  

وذكر البلاغ أن المشكو في حقها شنت هجوما ضاريا على المحامية علياء سلامة بسبب كونها محامية طليقها، متهمة إياها في مقابلة تلفزيونية ببرنامج “الحكاية من أولها مع غادة فتحي” على قناة الحدث اليوم بأنها "مشتراة" وأنها "سرقت حلل وملابس داخلية وحلقان"، بالإضافة إلى وصفها بأنها "حرامية" و"واحدة محرومة ودنية"، فضلا عن تصريحات اعتبرها البلاغ طعنا في العرض والشرف.  

وأشار مقدما الجنحة ضد والدة  شيماء جمال إلى أن تهجم المشكو في حقها جاء بسبب عملهما في قضايا شهدت خلافات سابقة بينها وبين أطراف أخرى، وأن إساءاتها تضمنت اتهامات باطلة ونشر معلومات غير صحيحة، مما تسبب في أضرار مادية وأدبية لهما. 

وطلب المحاميان في الجنحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافة لتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الاتصالات، وكذلك تهمة التعدي على محامٍ أثناء تأدية عمله وفق المادة 54 من قانون المحاماة، كما طالبا بإلزام المشكو في حقها بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهما، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الراحلة شيماء جمال المذيعة شيماء جمال جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون العقوبات محكمة جنح العمرانية مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مواد متعلقة

أسرة شيماء جمال تستعد لإقامة عزاء رسمي الثلاثاء المقبل

العدالة لا تنام.. تنفيذ حكم الإعدام في القاضي أيمن حجاج قاتل المذيعة شيماء جمال.. تفاصيل صادمة في تنفيذ الجريمة.. ووالدة الضحية: «حقك رجع يا بنتي»

والدة شيماء جمال بعد إعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه: كدا أقدر آخد عزاها وهدبح عجل

تنفيذ حكم الإعدام في القاضي أيمن حجاج وشريكه في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية بتكلفة استثمارية مليار دولار

بعد وفاة المذيعة هبة الزياد، لماذا يحدث الموت أثناء النوم؟

تحديث أسعار الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل بداية من يناير المقبل

صناع فيلم "كان يا ماكان في غزة": أردنا كشف حياة الغزيين قبل المأساة

تعرف على الخطوات التالية لمرحلة فرز الأصوات بانتخابات النواب (إنفوجراف)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل قرض بمبلغ 4 مليارات دولار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يدخل الجنة أصحاب أسماء محمد أو أحمد؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالرزق والسعادة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية