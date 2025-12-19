الجمعة 19 ديسمبر 2025
وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

نعت النقابة العامة للأطباء ببالغ الحزن والأسى الدكتور أبو الحسن رجب فكري حسن الطبيب بمحافظة قنا، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 40 عاما، متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء مشاركته في إحدى القوافل الطبية هناك.

رحيله خسارة موجعة للأسرة الطبية ولزملائه ومحبيه

وأكدت النقابة أن رحيله خسارة موجعة للأسرة الطبية ولزملائه ومحبيه، وجددت تعازيها الصادقة لأسرة الفقيد الكريمة، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

عبد الغفار يبحث مع وزير الصحة الموريتاني نقل التجربة المصرية في التأمين الشامل

خالد عبد الغفار يلتقي وزير الصحة التونسي لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي

وكان الطبيب الراحل قد أصيب بطلق ناري أثناء تواجده ضمن قافلة طبية بمحافظة قنا، أثناء وقوع نزاع مسلح بين عائلتين في محيط مكان القافلة، حيث تعرض لإصابة بالغة، وتم نقله لاحقا إلى معهد ناصر بالقاهرة لتلقي العلاج، قبل أن توافيه المنية متأثرا بإصابته.

وكانت النقابة العامة للأطباء أعلنت أنها تتابع الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية لمعرفة الجهة التي أصدرت قرار تنظيم قافلة طبية في منطقة معروفة بتكرار النزاعات القبلية، مطالبة بمحاسبة كل من قصّر وعرض الأطباء للخطر أثناء أداء واجبهم.

وكانت  النقابة تتابع حالته بشكل مستمر، منذ تعرضه للإصابة منذ أكثر من شهر ونصف، وأعربت نقابة الأطباء عن تضامنها الكامل مع الطبيب.

