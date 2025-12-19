الجمعة 19 ديسمبر 2025
أخبار مصر

بشائر الخير للموظفين في 2026، بدايتها يناير المقبل

العاملون بالدولة
العاملون بالدولة , فيتو
مع قرب نهاية العام وبداية العد التنازلي لبدء عام جديد 2026، ويحرص العديد من الطلاب والموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص على معرفة، أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2026.

بشائر الخير للعاملين بالدولة

ويحل العام الجديد 2026 ببشائر الخير للعاملين بالدولة، حيث تكشف الأجندة الرسمية عن وجود إجازتين رسميتين خلال شهر يناير وحده، ما يجعل بداية العام أكثر راحة وإيجابية مقارنة بالأشهر الماضية.

خريطة الإجازات الرسمية لعام 2026     

وفقًا للتقديرات الفلكية، فإن الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026 ستكون على النحو التالي:

عيد الميلاد المجيد: الثلاثاء 7 يناير 2026 (وقد يُرحَّل إلى الخميس 8 يناير).

عيد الشرطة وثورة 25 يناير: الأحد 25 يناير (يُتوقع ترحيلها إلى الخميس 29 يناير).

وقفة عيد الفطر: الأحد 15 مارس 2026.

عيد الفطر المبارك: من الإثنين 16 إلى الخميس 19 مارس 2026 (عطلة أسبوع كامل تقريبًا).

شم النسيم: الإثنين 13 أبريل 2026.

وقفة عرفات: الأربعاء 27 مايو 2026.

عيد الأضحى المبارك: من الخميس 28 إلى الأحد 31 مايو 2026 (5 أيام عطلة).

ثورة 30 يونيو: الثلاثاء 30 يونيو (وقد تُرحَّل إلى الخميس 2 يوليو).

ثورة 23 يوليو: الخميس 23 يوليو.

المولد النبوي الشريف: الإثنين 27 أغسطس 2026.

نصر أكتوبر: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 (ويرجح ترحيلها إلى الخميس 8 أكتوبر )

العطلات الوطنية

وتشكل العطلات الوطنية مناسبة للتذكير بمحطات راسخة في التاريخ المصري، إذ تحيي الدولة خلالها مناسبات مثل عيد الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير وذكرى تحرير سيناء وثورة الثلاثين من يونيو وذكرى الثالث والعشرين من يوليو.

كما تتيح هذه الفترات للمدارس فرصة لإعادة ترتيب خططها التعليمية بما يضمن سلاسة تنفيذ المناهج، كما توفر للمعلمين فسحات قصيرة من الراحة قبل العودة إلى الضغط اليومي الذي تتطلبه العملية التعليمية.

