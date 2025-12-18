معهد التغذية: بيضة واحدة تعادل قطعة لحم، ولهذا السبب يجب تناول البروتين يوميا

18 حجم الخط

أكد معهد التغذية أن نقص البروتين في النظام الغذائي قد يؤدي إلى عدد من الأعراض الصحية، أبرزها تساقط الشعر، الشعور بالتعب والإرهاق، وضعف القدرة على أداء الوظائف الحيوية اليومية.

النشويات المصدر الأساسي للطاقة

وأوضح المعهد القومي للتغذية في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لمعهد التغذية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الغذاء ينقسم إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي النشويات باعتبارها المصدر الأساسي للطاقة، والدهون التي تسهم في تنظيم وظائف الجسم والحفاظ على توازنه، إلى جانب البروتين الذي يساعد في بناء الجسم وتجديد الخلايا ودعم الوظائف الحيوية المختلفة.

البروتين ضروري لمساعدة الجسم على إنتاج الإنزيمات والهرمونات

وأشار معهد التغذية إلى أن البروتين ضروري لمساعدة الجسم على إنتاج الإنزيمات والهرمونات، وتعزيز المناعة، مؤكدًا أن البروتين الحيواني يعد بروتينًا كاملًا لاحتوائه على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، كما يتميز بسهولة وسرعة الامتصاص.

ومن أبرز مصادره البيض، واللحوم، والأسماك، ومنتجات الألبان.

البروتين النباتي يوجد في البقوليات مثل الفول

وفي المقابل، أوضح المعهد أن البروتين النباتي يوجد في البقوليات مثل الفول، والحبوب، والمكسرات، ويحتاج إلى التنويع بين مصادره المختلفة لتوفير جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

البيضة الواحدة تحتوي على نحو 7 جرامات من البروتين

أوضح أن البيضة الواحدة تحتوي على نحو 7 جرامات من البروتين، وهي كمية تعادل تقريبًا ما يوجد في 30 جرامًا من اللحم، فيما يوفر كوب اللبن حوالي 8 جرامات من البروتين.

كما تحتوي ملعقة الأرز على جرام واحد من البروتين، ويحتوي ربع رغيف الخبز على نحو 3 جرامات بروتين، بينما توفر الخضروات كميات أقل.

وشدد معهد التغذية على أهمية أن يشمل ربع الطبق الغذائي اليومي مصدرًا للبروتين، لضمان تلبية احتياجات الجسم والحفاظ على الصحة العامة.

