هيئة الدواء المصرية توضح الفرق بين الأدوية المثيلة والبديلة

أكدت هيئة الدواء المصرية أن الأدوية المثيلة هي أدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة ونفس التركيز مثل الدواء الأصلي، وتوفر نفس الفائدة العلاجية.

وأشارت هيئة الدواء المصرية في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الأدوية البديلة، فهي تحتوي على مادة فعالة مختلفة أو تركيز مختلف، وتحقق الفائدة العلاجية، لذا يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدامها لتجنب أي مضاعفات أو تداخلات دوائية.

وشددت هيئة الدواء المصرية على أهمية مراجعة المتخصصين عند اختيار الدواء المناسب، مؤكدة على جاهزية الخط الساخن 15301 للإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالأدوية.

مخاطر تداول الأدوية المغشوشة

كانت حذرت هيئة الدواء المصرية من مخاطر تداول الأدوية المغشوشة، مؤكدة أن الدواء غير السليم قد يسبب فشل العلاج أو مضاعفات صحية خطرة، وقد يكون أخطر من المرض نفسه.

وقدمت هيئة الدواء مجموعة من الإرشادات البسيطة التي تساعد المواطنين على التأكد من أصالة الدواء قبل استخدامه.

كيف تميز الدواء الأصلي؟

فحص التغليف بالكامل: يشمل العبوة الخارجية، وشريط الدواء، والنشرة الداخلية، والتأكد من جودتها وعدم وجود طمس أو أخطاء مطبعية.

التحقق من الباركود: يجب أن يكون واضحًا وسليمًا، ويمكن قراءته دون تشويه.

وجود ترخيص رسمي: تأكد من وجود بيانات وترخيص صادر عن هيئة الدواء المصرية على العبوة.

الشراء من مصدر موثوق: شراء الدواء من الصيدليات المعتمدة أو المستشفيات فقط، وتجنب الشراء من مصادر غير رسمية.

