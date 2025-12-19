الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هيئة الدواء المصرية توضح الفرق بين الأدوية المثيلة والبديلة

الأدوية المثيلة والبديلة،
الأدوية المثيلة والبديلة، فيتو
18 حجم الخط

أكدت هيئة الدواء المصرية أن الأدوية المثيلة هي أدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة ونفس التركيز مثل الدواء الأصلي، وتوفر نفس الفائدة العلاجية.

وأشارت هيئة الدواء المصرية في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الأدوية البديلة، فهي تحتوي على مادة فعالة مختلفة أو تركيز مختلف، وتحقق الفائدة العلاجية، لذا يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدامها لتجنب أي مضاعفات أو تداخلات دوائية.

وشددت هيئة الدواء المصرية على أهمية مراجعة المتخصصين عند اختيار الدواء المناسب، مؤكدة على جاهزية الخط الساخن 15301 للإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالأدوية.

مخاطر تداول الأدوية المغشوشة

كانت حذرت هيئة الدواء المصرية من مخاطر تداول الأدوية المغشوشة، مؤكدة أن الدواء غير السليم قد يسبب فشل العلاج أو مضاعفات صحية خطرة، وقد يكون أخطر من المرض نفسه.

وقدمت هيئة الدواء مجموعة من الإرشادات البسيطة التي تساعد المواطنين على التأكد من أصالة الدواء قبل استخدامه.

 

كيف تميز الدواء الأصلي؟

فحص التغليف بالكامل: يشمل العبوة الخارجية، وشريط الدواء، والنشرة الداخلية، والتأكد من جودتها وعدم وجود طمس أو أخطاء مطبعية.

التحقق من الباركود: يجب أن يكون واضحًا وسليمًا، ويمكن قراءته دون تشويه.

وجود ترخيص رسمي: تأكد من وجود بيانات وترخيص صادر عن هيئة الدواء المصرية على العبوة.

الصحة والمالية بالشرقية ناقشا توحيد أسس الحافز التكميلي وتعظيم الموارد الصحة

وزير الصحة: ضرورة تكثيف الجهود العربية لتقديم الدعم العاجل للأشقاء في غزة

الشراء من مصدر موثوق: شراء الدواء من الصيدليات المعتمدة أو المستشفيات فقط، وتجنب الشراء من مصادر غير رسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصي الأدوية البديلة الدواء المصرية هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء

مواد متعلقة

وزير الصحة: ضرورة تكثيف الجهود العربية لتقديم الدعم العاجل للأشقاء في غزة

السبكي: مستشفى الكبد بالسويس قدم 27 ألف خدمة منذ بدء منظومة التأمين الصحي الشامل

الصحة: توقيع بروتوكول تعاون لدعم عمليات زراعة القرنية والقضاء على قوائم الانتظار

معهد التغذية: بيضة واحدة تعادل قطعة لحم، ولهذا السبب يجب تناول البروتين يوميا

معهد التغذية يحذر: طبق فول كبير مع رغيفين يشكل خطرا على مرضى السكر

الصحة: تقديم 8900 خدمة طبية بمركز الأسنان بمدينة نصر

الشيخ زايد التخصصي ينجح في إنقاذ قدم طفل تعرض لحادث سير مروع

نائب وزير الصحة في جولة مفاجئة: إحالة إدارة مستشفى الحوامدية العام للتحقيق

الأكثر قراءة

انخفاض ملموس في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025

برد مفاجئ يضرب البلاد، كاترين تلامس الصفر وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء

عصام مرعي: ثبات تشكيل المنتخب في أمم إفريقيا أمر حاسم

غزل المحلة يستضيف فاركو اليوم بكأس عاصمة مصر

ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر بحثا عن أول فوز له بالبطولة

رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: البرلمان الجديد بغرفتيه يفتقر إلى معارضة حقيقية

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads