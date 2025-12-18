وزير الصحة: ضرورة تكثيف الجهود العربية لتقديم الدعم العاجل للأشقاء في غزة

18 حجم الخط

ألقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، كلمة خلال الاجتماع التحضيري لافتتاح أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، ضمن فعاليات الدورة العادية الـ63 للمجلس، التي تستضيفها العاصمة الليبية طرابلس يوم 18 ديسمبر 2025.

في كلمته، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بصفته رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، بالحضور، معربًا عن شكره وتقديره للمشاركة في أعمال الدورة الـ63 برئاسة دولة ليبيا.

ووجه الشكر للدكتور صالح الحسناوي، وزير الصحة بالجمهورية العراقية، على رئاسته الناجحة للدورتين السابقتين، متمنيًا التوفيق للدكتور محمد الغوج، وزير الصحة بدولة ليبيا، خلال رئاسته الحالية.

كما ثمن جهود قطاع الشؤون الاجتماعية والأمانة الفنية للمجلس في الإعداد للدورة الحالية والسابقة.

استمرار الدعم لدولة فلسطين

أكد الوزير أن متابعة مخرجات اللجنة الفنية الاستشارية تكشف عن موضوعات صحية مشتركة تستدعي توحيد الرؤى وتضافر الجهود، أبرزها استمرار الدعم لدولة فلسطين التي واجهت عدوانًا أدى إلى تدمير النظام الصحي في قطاع غزة، مما يتطلب تكثيف الجهود العربية لتقديم الدعم العاجل، مستلهمين التجارب الناجحة للدول الأعضاء.

أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية الكلمة الموحدة السنوية للمجلس أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، كصوت يعبر عن الرؤية الصحية العربية المشتركة، مطالبًا بأن تكون شاملة وتسلط الضوء على التحديات في الدول المتضررة من الصراعات، لتوحيد المواقف دوليًا.

استعرض الوزير بنود تتعلق بدور الهيئات المنبثقة عن المجلس، مثل الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، واللجنة العربية للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، مؤكدًا الدعم الكامل للمجلس العربي للاختصاصات الصحية في تدريب الكوادر على مواجهة الأزمات، موضحا أن جدول الأعمال يشمل مشروع الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات العربية المهاجرة، والاستراتيجية لتطوير الرعاية الصحية الأولية، لتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات.

رحب الدكتور عبد الغفار، بالمقترح العراقي لتأسيس مركز عربي إقليمي للوبائيات التطبيقية، لدعم الرصد والإنذار المبكر وبناء القدرات، داعيًا إلى تكثيف المشاركة في المنتدى الوزاري العربي الأول للصحة والبيئة بالمملكة المغربية العام المقبل.

أعرب عبد الغفار عن شكره لجميع المساهمين في إعداد الدورة، موجهًا تحية خاصة لمسؤولي وزارة الصحة الليبية، وأعضاء الأمانة الفنية، وثناءً على جهود المستشارة ميساء هيدمي، مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، وفريقها، متمنيًا التوفيق والسداد.

