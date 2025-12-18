السبكي: مستشفى الكبد بالسويس قدم 27 ألف خدمة منذ بدء منظومة التأمين الصحي الشامل

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بالسويس أصبح نموذجًا متكاملًا للرعاية المتخصصة داخل المحافظة، بفضل ما يمتلكه من بنية طبية متقدمة، وتجهيزات حديثة، وتقنيات مبتكرة في تشخيص وعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، بما يواكب أعلى المعايير العالمية في تقديم الخدمة الصحية.

جهود مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بالسويس

وأكد رئيس الهيئة أن المستشفى قدّم أكثر من 27 ألف خدمة طبية منذ بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، تضمنت أكثر من 300 منظار تشخيصي وعلاجي، و16 ألف فحص تشخيصي بالأشعة والمعمل، وقرابة 5 آلاف حالة طوارئ، بالإضافة إلى 5.5 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، وغيرها من الخدمات بما يعكس تميز الخدمة داخل المستشفى وتلبيته لاحتياجات المرضى في مختلف التخصصات الدقيقة.

وأشار السبكي إلى أن المستشفى يتميز ببنية إنشائية واسعة تضم 13 مبنى طبيًا وخدميًا تشمل وحدات الاستقبال والطوارئ، الرعاية المتوسطة، الأقسام الداخلية، أقسام الأشعة، معامل التحاليل، مخازن الأدوية والمستلزمات، مبنى إداري، مساكن للتمريض، إلى جانب مبانٍ جديدة للطوارئ والعزل، ومبنى فندقي للمرضى مزود بغرف إقامة على أعلى مستوى.

كما يضم المستشفى مبنى الجهاز الهضمي والمناظير المزود بغرف عمليات مناظير حديثة، وغرف إفاقة، وغرف عزل، وعيادات متخصصة، وقسم داخلي متكامل، بطاقة سريرية تتجاوز 90 سريرًا، بينها غرف داخلية وغرف إفاقة وغرف عزل، ما يعزز قدرة المستشفى على تقديم رعاية طبية متقدمة ومستدامة لمرضى الكبد والجهاز الهضمي.

وأضاف رئيس الهيئة أن المستشفى يعمل بنخبة متميزة من الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، ممن يمتلكون خبرات واسعة في التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، مؤكدًا أن حصول المستشفى على الاعتماد المبدئي القومي GAHAR يُعد شهادة موثقة على التزامه بمعايير الجودة والأمان وسلامة المرضى المعترف بها دوليًا.

منظومة التأمين الصحي الشامل في السويس تعتمد على شبكة متكاملة من الخدمات تضم 27 مركزًا ووحدة

وأوضح السبكي أن منظومة التأمين الصحي الشامل في السويس تعتمد على شبكة متكاملة من الخدمات تضم 27 مركزًا ووحدة لطب الأسرة، إضافة إلى مجمع السويس الطبي و3 مستشفيات متخصصة تعمل بكامل طاقتها، تشمل مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، ومستشفى دار صحة المرأة والطفل.

كما أشار إلى أن العمل جارٍ على إنشاء مستشفى طوارئ العين السخنة ليكون مركزًا محوريًا لخدمة المواطنين والمصطافين ودعم قطاع السياحة، وتعزيز جاهزية المحافظة لخدمات الطوارئ.

وأكد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في تطوير منظومتها بمحافظة السويس، وتعمل على تعزيز قدرات المستشفيات والمراكز الصحية لضمان تقديم خدمات متكاملة ذات جودة عالمية، وتحقيق أعلى مستويات الرعاية الآمنة ولفتح آفاق جديدة أمام منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة المواطنين بأفضل صورة ممكنة.

