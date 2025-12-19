معهد التغذية يكشف دور الكولاجين في تقوية العظام وصحة الغضاريف

18 حجم الخط

أكد معهد التغذية أن الكولاجين عنصر أساسي للحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر، ويساهم بشكل كبير في نضارة البشرة وتأخير ظهور التجاعيد.

تعزيز صحة العظام والغضاريف

أشار معهد التغذية أن الكولاجين يلعب دورًا مهمًّا في تعزيز صحة العظام والغضاريف، ومرونة الجلد، وسرعة التئام الجروح.

ويشير المعهد القومي للتغذية إلى أن الحصول على الكولاجين لا يقتصر على المكملات الغذائية فقط، بل يمكن دعمه من خلال نظام غذائي متوازن يشمل:

الشوربة الغنية بالعظام مثل شوربة الكوارع.

البيض والأسماك التي تحتوي على بروتينات أساسية لتكوين الكولاجين الطبيعي.



وينصح المعهد أيضًا بالنوم الكافي لدعم إنتاج الكولاجين.

وكذلك شرب كميات كافية من المياه للحفاظ على رطوبة الجلد وتناول مكملات الكولاجين من مصادر طبيعية عند الحاجة، بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.

كان قد أكد معهد التغذية أهمية تناول فيتامين أ المعروف علميًّا باسم الريتينول، لدوره الحيوي في الحفاظ على صحة الجلد ونقائه، ودعم صحة العين والقدرة على الإبصار، مشيرًا إلى أن نقصه قد يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة.

وأوضح المعهد القومي للتغذية أن انخفاض مستويات فيتامين أ في الجسم قد يسبب جفاف الجلد، ومشكلات بالبشرة، وضعف الرؤية، وقد يصل إلى العشى الليلي، نتيجة تأثر الخلايا المسؤولة عن الإبصار، لافتا إلى أن استمرار النقص قد يؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة على صحة العين.

انخفاض مستويات فيتامين أ في الجسم

وأوضح المعهد القومي للتغذية أن انخفاض مستويات فيتامين أ في الجسم قد يسبب جفاف الجلد، ومشكلات بالبشرة، وضعف الرؤية، وقد يصل إلى العشى الليلي، نتيجة تأثر الخلايا المسؤولة عن الإبصار، لافتا إلى أن استمرار النقص قد يؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة على صحة العين.



مصادر الحصول على فيتامين أ

أوضح أن فيتامين أ يتوافر في مصادر غذائية متعددة، تشمل:

مصادر نباتية مثل: المشمش، والبرتقال، والتوت، والخضروات الورقية كالجرجير، والبقدونس، والسبانخ.

مصادر حيوانية مثل: الكبدة، واللبن، والبيض، وتعد هذه المصادر أكثر فاعلية من حيث الامتصاص داخل الجسم.



وأشار معهد التغذية إلى أن المصادر النباتية تحتاج غالبًا إلى دهون صحية لزيادة امتصاص فيتامين أ، موضحًا أهمية التوازن الغذائي لتحقيق أقصى استفادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.