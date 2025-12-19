الصحة تكشف حقيقة تعطل أجهزة القسطرة القلبية بمستشفيات الغربية

الجمعة 19 ديسمبر 2025
أكدت وزارة الصحة والسكان كفاءة وانتظام عمل منظومة القسطرة القلبية بمحافظة الغربية، نافية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف وتعطل جميع أجهزة القسطرة بمستشفيات الوزارة داخل المحافظة.

 

حقيقة توقف أجهزة القسطرة القلبية بمستشفيات الغربية

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة رصدت تداول مقطع فيديو يدّعي توقف أجهزة القسطرة القلبية بمستشفيات الغربية، مشيرًا إلى أنه عقب المراجعة الدقيقة والتحقق من الجهات المختصة، تبيّن عدم صحة هذه الادعاءات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن مصدر الفيديو شخص من خارج المنظومة الصحية، وعندما عُرض عليه التوجه الفوري إلى مستشفى طنطا العام لتلقي الخدمة، رفض ذلك وفضّل التوجه إلى مستشفى خاص.

فحص سجلات الاستقبال والعيادات بمستشفى طنطا العام

 

وأضاف أنه بفحص سجلات الاستقبال والعيادات بمستشفى طنطا العام، تبيّن عدم تسجيل دخول المريض المذكور نهائيًا.

وأشار عبد الغفار إلى أن جهاز القسطرة بمستشفى طنطا العام كان يعمل بكامل كفاءته في نفس يوم نشر الفيديو، حيث استقبل المستشفى 7 حالات قسطرة ما بين تشخيصية وتركيب دعامات، إلى جانب إجراء عمليتين لتركيب منظمات ضربات القلب.

 

جهاز القسطرة بالمجمع الطبي بطنطا التأمين الصحي

 

وفي إطار مبدأ الشفافية، أوضح المتحدث الرسمي أن جهاز القسطرة بالمجمع الطبي بطنطا (التأمين الصحي) متوقف بالفعل منذ 23 أكتوبر 2025 بسبب عطل فني، وقد جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركة الموردة لتوفير قطع الغيار المطلوبة خلال أسبوعين.

وأكد أن الخدمة لم تتوقف رغم العطل، حيث قام فرع التأمين الصحي بالغربية في ذات اليوم بتحويل 22 حالة لإجراء العمليات في المستشفيات البديلة المتعاقد معها، وتشمل: مركز قلب المحلة، مستشفى طنطا التعليمي، مستشفى طنطا العام، ومستشفى طنطا الجامعي.

وزير الصحة يلتقي الأطباء وأطقم التمريض المصريين العاملين في ليبيا

وزير الصحة: ضرورة تكثيف الجهود العربية لتقديم الدعم العاجل للأشقاء في غزة

أكدت  وزارة الصحة والسكان  التزامها الكامل بتقديم الرعاية الطبية الفائقة للمواطنين.

