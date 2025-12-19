وزير الصحة يلتقي الأطباء وأطقم التمريض المصريين العاملين في ليبيا

18 حجم الخط

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لقاءً مع عدد من الأطباء وأطقم التمريض المصريين العاملين في ليبيا.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي في دورته الـ63 بـ العاصمة الليبية طرابلس، وبحضور الدكتور محمد الغوج، وزير الصحة الليبي، والسفير تامر الحفني، سفير مصر في ليبيا.

مطالب الأطباء وأطقم التمريض المصريين

استمع الدكتور خالد عبد الغفار، خلال اللقاء إلى مطالب الأطباء وأطقم التمريض المصريين الذين تم استقدامهم خلال العامين الماضيين من قبل وزارة الصحة الليبية للعمل في مستشفياتها.

من جانبه، أكد وزير الصحة الليبي حرص وزارة الصحة الليبية على استمرار الاستفادة من الخبرات الطبية المصرية في تعزيز المنظومة الصحية بليبيا، ووعد بتلبية مطالب الأطباء وأطقم التمريض المصريين.

كان قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حصول مصر على جائزتي «الطبيب العربي» و«العمل المميز في التمريض والقبالة» وذلك خلال أعمال الدورة الـ63 لمجلس وزراء الصحة العرب، المنعقدة في دولة ليبيا، بحضور وزراء الصحة العرب وممثلي الدول الأعضاء.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فاز بالمركز الأول في جائزة الطبيب العربي، تحت عنوان «الحوكمة الرشيدة في إدارة وجودة النظم الصحية».

وأضاف عبد الغفار أن الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، حصدت جائزة العمل المميز في التمريض والقبالة، تحت عنوان «تطوير منظومة التعليم الفني بالهيئة العامة للرعاية الصحية».

أشار المتحدث الرسمي إلى أن اختيار الفائزين تم من خلال لجنة مشكلة من الدول العربية الأعضاء في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، ومن بينها جمهورية مصر العربية، مما يعكس التقدير العربي للإنجازات المصرية في مجالي الحوكمة الصحية وتطوير التعليم التمريضي.

