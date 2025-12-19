نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد يوسف بالأقصر بحضور وزير الأوقاف (بث مباشر)

الجمعة 19 ديسمبر 2025
ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم، بعنوان “فظللت أستغفر الله منها ثلاثين سنة” من مسجد السيد يوسف بمحافظة الأقصر بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

نشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة اليوم والمقالات الداعمة لها (زاد الخطيب) عبر منصتها الرقمية بعنوان: «فظللت أستغفر الله منها ثلاثين سنة».


وتأتي الخطبة الثانية لتصحح مفهومًا مهمًّا "التفكك الأسري" ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (١٨) مسجدًا اليوم الجمعة ١٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إحلال وتجديد (١١) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٧) مساجد.

الأوقاف تفتتح ١٨ مسجدًا

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٣٧٣) مسجدًا من بينها (٢٨٠) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(٩٣) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٨٦٢) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و٣٧٥ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

في محافظة المنيا تم إحلال وتجديد مسجد آل عبد الرازق بقرية أبو جرج – مركز بني مزار؛ ومسجد أولاد عطا بقرية دلجا – مركز دير مواس؛ ومسجد العزالية بقرية أبو قلتة - مركز ملوي؛ ومسجد سيف بعزبة سيف - مركز العدوة؛ ومسجد الحاج علي بقرية الشيخ مسعود – مركز العدوة.

وفي محافظة الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية منيا الحيط – مركز إطسا؛ ومسجد المصابحة بقرية معصرة صاوي – مركز طامية؛ ومسجد أبو بكر الصديق بعزبة جيمي تادرس – مركز سنورس.

