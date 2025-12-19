الحصر العددي لأصوات مرشحي دائرة أبو حماد والقرين في جولة الإعادة لمجلس النواب (فيديو)

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية، المرحلة الثانية جولة الإعادة، الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة أبو حماد والقرين.

بالأرقام، نتيجة الحصر العددي لأصوات المرشحين عن دائرة أبو حماد والقرين

وجاءت الأرقام الرسمية كالتالي:

إجمالي الناخبين: 371,343.

الناخبون الذين أدلوا بأصواتهم: 75,233.

الأصوات الباطلة: 1,599.

الأصوات الصحيحة: 73,634.

تقدم ثروت سويلم ومدحت السنجري

نتيجة الحصر العددي، وتصدَّر ثروت سويلم النتائج بعدد 40,396 صوتًا، يليه مدحت السنجري بـ38,567 صوتًا، ثم رضا الحضري بـ35,045 صوتًا، وأخيرًا جلال صيام بـ33,260 صوتًا.

الحصر العددي لأصوات المرشحين

وتأتي هذه النتائج في إطار أعمال الفرز والحصر العددي للأصوات، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

خريطة الدوائر الانتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

وتشمل خريطة الدوائر الانتخابية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الخريطة الجغرافية للعملية.

