انتخابات النواب 2025، الحصر العددي بالدائرة الثامنة بأبوحماد بالشرقية يظهر تقدم ثروت سويلم بـ12,592 صوت

أسفرت مؤشرات الحصر العددي الأولية بانتخابات مجلس النواب 2025 جولة الإعادة، وبعد الانتهاء من فرز 25 لجنة انتخابية حتى الآن بالدائرة الثامنة مركز أبوحماد محافظة الشرقية، عن حصول المرشح ثروت سويلم على 12,592 صوت، بينما جاء المرشح مدحت بـ 11,842 صوت، يليه المرشح الحضري بحصوله على 11,630 صوت، في حين حصل المرشح جلال على 6,467 صوت.

استكمال أعمال الفرز والحصر

لجان الفرز بالشرقية، ومن المقرر استكمال أعمال الفرز والحصر العددي لباقي 48 لجنة انتخابية، على أن يتم تحديث النتائج تباعًا فور الانتهاء منها واعتمادها رسميًا.

خريطة الدوائر الانتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

وتشمل خريطة الدوائر الانتخابية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة.

