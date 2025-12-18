الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتخابات النواب 2025، الحصر العددي بالدائرة الثامنة بأبوحماد بالشرقية يظهر تقدم ثروت سويلم بـ12,592 صوت

فرز الاصوات بالشرقية،فيتو
فرز الاصوات بالشرقية،فيتو
18 حجم الخط

أسفرت مؤشرات الحصر العددي الأولية بانتخابات مجلس النواب 2025 جولة الإعادة، وبعد الانتهاء من فرز 25 لجنة انتخابية حتى الآن بالدائرة الثامنة مركز أبوحماد محافظة الشرقية، عن حصول المرشح ثروت سويلم على 12,592 صوت، بينما جاء المرشح مدحت بـ 11,842 صوت، يليه المرشح الحضري بحصوله على 11,630 صوت، في حين حصل المرشح جلال على 6,467 صوت.

انتخابات النواب 2025، الحصر العددي يظهر تقدم رائف تمراز بـ13,500 صوت بالدائرة التاسعة بالشرقية

استكمال أعمال الفرز والحصر 

لجان الفرز بالشرقية، ومن المقرر استكمال أعمال الفرز والحصر العددي لباقي 48 لجنة انتخابية، على أن يتم تحديث النتائج تباعًا فور الانتهاء منها واعتمادها رسميًا.

خريطة الدوائر الانتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

وتشمل خريطة الدوائر الانتخابية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحصر العددي لأصوات المرشحين بالشرقية لجان الاقتراع بالشرقية انتخابات مجلس النواب دوائر انتخابات مجلس النواب بالشرقية , الهيئة الوطنية للانتخابات اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

تؤدي إلى انخفاض الرؤية على هذه المناطق، تحذير من الشبورة الكثيفة غدا

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار سعر الدولار والذهب.. وزير المالية يوضح كيف تدير الحكومة الدين.. 21 مليار جنيه خسائر للبورصة

ليفربول يفتح ملف التجديد لنجم الفريق بعقد طويل الأمد

أسطورة مانشستر يونايتد يحذر سلوت: استبعاد محمد صلاح يؤدي لكارثة في ليفربول

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

انتخابات النواب 2025، بدء عمليات الفرز بلجنة مركز الثقافة في فايد بالإسماعيلية (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

شاهد، فرحة لاعبي منتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

إدارة الباراشوت، حلمي طولان يهاجم أحمد دياب بعد الخروج من كأس العرب

مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم محمد زهران في دائرة المطرية

نهائي كأس العرب، المغرب يتقدم على الأردن 0/1 في الشوط الأول

فيفا يعلن صاحب المركز الثالث في كأس العرب 2025

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

كاترين تسجل صفر مئوية، درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

نهائي كأس العرب، علوان يسجل هدف الأردن الثاني في مرمى المغرب

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع صوت الحمار في منام العزباء وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

مفتي الجمهورية يوضح فضل اتباع الجنائز عند نزول المطر

هل يأثم من لم يتزوج؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads