الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اللجنة العامة رقم 2 بمركز كفر الزيات تكشف الحصر العددي لنتائج فرز اللجان الفرعية

فرز الاصوات،فيتو
فرز الاصوات،فيتو
18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة الدائرة الثانية بمركز كفر الزيات ومقرها قسم شرطة كفر الزيات نتيجة الحصر العددي لفرز الاصوات داخل اللجان الفرعية.

قبل غلق الصناديق، عروس تدلي بصوتها بلجنة 158 بانتخابات النواب في الغربية

محافظ الغربية يتابع اللحظات الأخيرة لليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب 2025 داخل لجان السنطة

وبلغ اجمالي عدد المقيدين في كشوف الناخبين داخل اللجان الفرعية 257022 ناخب، عدد الناخبين الذين ادلوا باصواتهم 99758 ناخب، عدد الاصوات الصحيحة 97677 صوت، عدد الاصوات الباطلة 2081 صوت.
 

حصل المرشح هادى جميل سالم علي 64824 صوت وحصل المرشح حسين خليل علي 64525 صوت وحصل المرشح سامح حبيب علي 28919 صوت وحصل المرشح ابراهيم مطر علي 37038 صوت.
 
قبل غلق الصناديق، عروس تدلي بصوتها بلجنة 158 بانتخابات النواب في الغربية

 

شهدت لجنة رقم 158 بمدرسة زفتي الإعدادية بمحافظة الغربية موقفًا إنسانيًّا لافتًا، حيث حرصت عروس في يوم زفافها على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، في رسالة تؤكد أهمية المشاركة السياسية ودور المواطن في دعم المسار الديمقراطي

 

وتوجهت العروس إلى مقر لجنتها الانتخابية بمحافظة الغربية برفقة عريسها قبل مراسم الزفاف إيمانًا منها بأن ممارسة الحق الدستوري والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تمثل واجبًا وطنيًّا لا يقل أهمية عن أي مناسبة شخصية.

 

ولاقى هذا المشهد إشادة واسعة من الأهالي والموجودين داخل اللجنة بمحافظة الغربية  الذين أكدوا أن مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات تعكس وعيها السياسي وحرصها على الإسهام الفعًّال في صناعة المستقبل، مشيرين إلى أن صوت المرأة يمثل عنصرًا أساسيًّا في دعم العملية الانتخابية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

اللجنة العامة رقم 6 مركز سمنود تعلن الحصر العددي لفرز أصوات اللجان الفرعية

اللجنة العامة ببندر المحلة تعلن الحصر العددي لنتائج فرز اللجان الفرعية

قبل غلق الصناديق، عروس تدلي بصوتها بلجنة 158 بانتخابات النواب في الغربية

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

الأكثر قراءة

دوري المؤتمر الأوروبي، كريستال بالاس يتعادل مع كوبس كووبيو ويتأهل لملحق دور الـ16

إدارة الباراشوت، حلمي طولان يهاجم أحمد دياب بعد الخروج من كأس العرب

اللجنة العامة رقم 6 مركز سمنود تعلن الحصر العددي لفرز أصوات اللجان الفرعية

شاهد، فرحة لاعبي منتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

كاترين تسجل صفر مئوية، درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

حلمي طولان يكشف كواليس أزمته مع حسام حسن قبل توليه منصبه بالجبلاية

مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، محمد زهران مرشح الغلابة يقترب من خسارة الانتخابات

نهائي كأس العرب، علوان يسجل هدف الأردن الثاني في مرمى المغرب

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سماع صوت الحمار في منام العزباء وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

مفتي الجمهورية يوضح فضل اتباع الجنائز عند نزول المطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads