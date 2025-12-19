اللجنة العامة رقم 2 بمركز كفر الزيات تكشف الحصر العددي لنتائج فرز اللجان الفرعية

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة الدائرة الثانية بمركز كفر الزيات ومقرها قسم شرطة كفر الزيات نتيجة الحصر العددي لفرز الاصوات داخل اللجان الفرعية.

وبلغ اجمالي عدد المقيدين في كشوف الناخبين داخل اللجان الفرعية 257022 ناخب، عدد الناخبين الذين ادلوا باصواتهم 99758 ناخب، عدد الاصوات الصحيحة 97677 صوت، عدد الاصوات الباطلة 2081 صوت.



حصل المرشح هادى جميل سالم علي 64824 صوت وحصل المرشح حسين خليل علي 64525 صوت وحصل المرشح سامح حبيب علي 28919 صوت وحصل المرشح ابراهيم مطر علي 37038 صوت.



قبل غلق الصناديق، عروس تدلي بصوتها بلجنة 158 بانتخابات النواب في الغربية

شهدت لجنة رقم 158 بمدرسة زفتي الإعدادية بمحافظة الغربية موقفًا إنسانيًّا لافتًا، حيث حرصت عروس في يوم زفافها على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، في رسالة تؤكد أهمية المشاركة السياسية ودور المواطن في دعم المسار الديمقراطي

وتوجهت العروس إلى مقر لجنتها الانتخابية بمحافظة الغربية برفقة عريسها قبل مراسم الزفاف إيمانًا منها بأن ممارسة الحق الدستوري والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تمثل واجبًا وطنيًّا لا يقل أهمية عن أي مناسبة شخصية.

ولاقى هذا المشهد إشادة واسعة من الأهالي والموجودين داخل اللجنة بمحافظة الغربية الذين أكدوا أن مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات تعكس وعيها السياسي وحرصها على الإسهام الفعًّال في صناعة المستقبل، مشيرين إلى أن صوت المرأة يمثل عنصرًا أساسيًّا في دعم العملية الانتخابية.

