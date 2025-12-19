الجمعة 19 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

عمرو دياب يشارك ابنته جانا الغناء بـ«خطفوني» في حفل زفاف أحد أعضاء فرقته (فيديو)

عمرو دياب في حفل
عمرو دياب في حفل زفاف محمد شلبي، فيتو
احتفل الهضبة عمرو دياب بحفل زفاف محمد شلبي أحد أعضاء فرقته الموسيقية والمقام حاليًّا في أحد الفنادق الكبرى.

 

عمرو دياب يغني مع ابنته جانا

وفاجأ عمرو دياب الحضور بغنائه أغنية خطفوني مع ابنته جانا وسط تفاعل كبير من الحضور.

 

ويحيي النجم عمرو دياب حفلًا غنائيًّا مميزًا، على مسرح المنارة بالقاهرة، مساء يوم 16 يناير المقبل، ضمن برنامج حفلاته مطلع العام الجديد 2026.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة والتي يحبها جمهوره، فيما سيتم طرح تذاكر الحفل خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا. 

وكان الهضبة عمرو دياب ، قد أحيا مؤخرًا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في الكويت، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.

وتألق عمرو دياب بإطلالة شتوية وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه، وبدأ الحفل بأغنية خلينا ننبسط، كما أنه أشعل حماس الجمهور بأغنية بابا.

 

عمرو دياب 

وكانت منصة سبوتيفاي قد كشفت في وقت سابق عن أكثر 10 فنانين استماعًا في مصر لعام 2025، والتي تعلنها المنصة كل عام مع بداية شهر ديسمبر.

وتصدر قائمة “توب 10 فنانين في مصر” على سبوتيفاي المطرب الكبير عمرو دياب، ليتبعه مغني المهرجانات عصام صاصا، وإسلام كابونجا.

بالإضافة لذلك تربع الهضبة كأفضل فنان وأفضل ألبوم، إلى جانب تتويج أغنيته خطفوني كأفضل أغنية لعام 2025 على منصة أنغامي، حيث حقق رقم قياسي جديد بتجاوز 3 مليارات استماع على المنصة، كأعلى فنان استماعًا عبر المنصة.

