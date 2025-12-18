الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة العاشر من رمضان

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب، أسفرت نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة العاشر من رمضان محافظة الشرقية (جولة الإعادة) عن تسجيل إجمالي 14,312 صوتًا خلال العملية الانتخابية، من بينها 526 صوتًا باطلًا.

أحمد حلمي مرشح حزب الجبهة الوطنية

فرز لجان العاشر من رمضان،أحمد حلمي على 7,096 صوتًا، بينما نال المهندس السيد صبري 6,690 صوتًا، في منافسة انتخابية متقاربة عكست حجم المشاركة داخل الدائرة.

الحصر العددي لأصوات المرشحين

وتأتي هذه النتائج في إطار أعمال الفرز والحصر العددي للأصوات، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

خريطة الدوائر الانتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

وتشمل خريطة الدوائر الانتخابية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الخريطة الجغرافية للعملية الانتخابية.

