محافظات

الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة العاشر من رمضان

فرز اصوات المرشحين
فرز اصوات المرشحين بلجان الشرقية،فيتو
انتخابات مجلس النواب، أسفرت نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة العاشر من رمضان محافظة الشرقية (جولة الإعادة) عن تسجيل إجمالي 14,312 صوتًا خلال العملية الانتخابية، من بينها 526 صوتًا باطلًا.

محافظ الشرقية يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات النواب بثاني أيام جولة الإعادة

أحمد حلمي مرشح حزب الجبهة الوطنية 

فرز لجان العاشر من رمضان،أحمد حلمي على 7,096 صوتًا، بينما نال المهندس السيد صبري 6,690 صوتًا، في منافسة انتخابية متقاربة عكست حجم المشاركة داخل الدائرة.

الحصر العددي لأصوات المرشحين 

وتأتي هذه النتائج في إطار أعمال الفرز والحصر العددي للأصوات، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

خريطة الدوائر الانتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

وتشمل خريطة الدوائر الانتخابية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الخريطة الجغرافية للعملية الانتخابية.

الحصر العددي لأصوات المرشحين بالشرقية عمليات فرز أصوات الناخبين انتخابات مجلس النواب , الهيئة الوطنية للانتخابات اخبار محافظة الشرقية

مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم محمد زهران في دائرة المطرية

مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم سعيد الوسيمي في دائرة حدائق القبة

انتخابات النواب 2025، نتيجة الحصر العددي باللجنة الفرعية رقم 81 بمدرسة جمصة للتعليم الأساسي

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

