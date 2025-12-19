منتخب مصر يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير استعدادا لمواجهة زيمبابوي بأمم إفريقيا

18 حجم الخط

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، أولى تدريباته على ملعب تغازوت بمدينة أكادير، استعدادًا لمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري، في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تُقام بالمغرب.

شارك في مران منتخب مصر 28 لاعبًا، وهم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح – مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ويرافق بعثة منتخب مصر حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا

وكانت قرعة بطولة أمم إفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

تقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

