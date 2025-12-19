الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة

اللجنة العامة بندر
اللجنة العامة بندر المنصورة، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات نواب 2025 الدائرة الأولى ومقرها بندر المنصورة أول وثان الحصر العددي لجولة الإعادة.

وجاء الحصر العددي للمرشحين 

من لهم حق التصويت 470 ألفًا 572.
من أدلوا 50 ألفًا ٥٤.
الصحيح ٤٨ ألفًا 927.
الباطل 1126.


وحصل المرشحين 

وحيد فوده علي  21  ألف 386
احمد الشرقاوي 15 ألف 395
نبيل أبو وردة 22 ألف 712
رضا عبد السلام 37 ألف 862

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، مقر اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم والمطلوب.

محافظ الدقهلية يتفقد جاهزية اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة باستاد المنصورة

وتابع المحافظ تجهيزات اللجنة لاستقبال أوراق الاقتراع وصناديقها بعد انتهاء أعمال التصويت في اللجان الفرعية، مؤكدًا أن الدولة تُعامِل جميع المرشحين على قدم المساواة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وشدد على توفير مصادر بديلة للإضاءة باللجنة.

تكثيف أعمال النظافة في محيط اللجنة العامة ورفع أي مخلفات

ووجَّه محافظ الدقهلية، محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجنة العامة ورفع أي مخلفات أو عوائق، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير جميع الخدمات والاحتياجات اللازمة لقيام اللجنة بنهامها بسهولة ويسر.

توفير كافة أوجه الدعم والاحتياجات المطلوبة للجان العامة

ووجَّه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، كل في نطاق اختصاصه بتوفير كافة أوجه الدعم والاحتياجات المطلوبة للجان العامة، وتذليل أي عقبات فور ظهورها، مع التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استاد المنصورة أحمد الشرقاوي الدائرة الأولى اللواء طارق مرزوق اللجنه العامه للانتخابات توفير كافة اوجه الدعم رضا عبد السلام رئيس حي غرب المنصورة رؤساء المراكز والمدن

مواد متعلقة

وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد

اللجنة العامة رقم 2 بمركز كفر الزيات تكشف الحصر العددي لنتائج فرز اللجان الفرعية

مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، محمد زهران مرشح الغلابة يقترب من خسارة الانتخابات

الخارجية الإسبانية تحذر: العقوبات الأمريكية تهدد عمل المحكمة الجنائية الدولية بشكل خطير

الأكثر قراءة

إدارة الباراشوت، حلمي طولان يهاجم أحمد دياب بعد الخروج من كأس العرب

بعد بدء الفرز، موعد إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات النواب

كاترين تسجل صفر مئوية، درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

مبادرة صلح بين حلمي طولان وحسام حسن بوساطة مدحت شلبي

اللجنة العامة ببنها وكفر شكر تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب بالقليوبية

شاهد، فرحة لاعبي منتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

دوري المؤتمر الأوروبي، كريستال بالاس يتعادل مع كوبس كووبيو ويتأهل لملحق دور الـ16

مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، محمد زهران مرشح الغلابة يقترب من خسارة الانتخابات

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سماع صوت الحمار في منام العزباء وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads