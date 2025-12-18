انتخابات النواب 2025، الحصر العددي يظهر تقدم رائف تمراز بـ13,500 صوت بالدائرة التاسعة بالشرقية

18 حجم الخط

أظهرت مؤشرات الحصر العددي في انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية (جولة الإعادة) بمركز الحسينية محافظة الشرقية، الدائرة التاسعة، عن انتهاء فرز 33 صندوقًا انتخابيًا حتى الآن، وسط متابعة مكثفة من المرشحين ومندوبيهم.

تقدم رائف تمراز

انتخابات النواب 2025، وأسفر الحصر العددي للأصوات عن حصول المرشح رائف تمراز على 13,500 صوت، متقدمًا على منافسيه، بينما حصل كل من عمرو عبدة وحسن العقيلي على 8,000 صوت لكلٍ منهما، في حين بلغ رصيد المرشح مصطفى عمر 5,500 صوت.

استكمال فرز باقي الصناديق

وأكدت مصادر بلجان الفرز بالشرقية استمرار العمل على استكمال فرز باقي الصناديق، على أن يتم إعلان النتائج تباعًا فور الانتهاء منها، تمهيدًا لاعتماد النتيجة النهائية رسميًا.

خريطة الدوائر الانتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

وتشمل خريطة الدوائر الانتخابية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الخريطة الجغرافية للعملية الانتخابية.

