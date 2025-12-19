ستراي كيدز تغزو دور العرض العالمية بالفيلم الموسيقي "The dominATE Experience" في 2026

18 حجم الخط

أعلنت شركة "Bleecker Street" التعاون مع مجموعة "UPCG"، للاستحواذ على حقوق توزيع الفيلم الموسيقي المرتقب "Stray Kids: The dominATE Experience".

والذي يوثق العروض الغنائية التي قدمتها فرقة الكيبوب العالمية "Stray Kids" بملعب "سوفي" في لوس أنجلوس، والتي شهدت إقبالًا جماهيريًّا هائلًا أدى لنفاد جميع تذاكرها.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى "كروس ووك" توزيع الفيلم في صالات العرض بأمريكا الشمالية، بينما ستتولى "يونيفيرسال" مهام التوزيع الدولي في معظم أنحاء العالم، باستثناء كوريا الجنوبية والصين واليابان, ومن المقرر انطلاق العروض العالمية للفيلم في أوائل عام 2026، بما في ذلك عروض مخصصة بتقنية "Imax" لتقديم تجربة بصرية وصوتية غامرة.

الفيلم من إنتاج إستوديوهات "Live Nation Studios"، ويجمع بين لقطات حية من الجولة العالمية للفرقة ومواد توثيقية حصرية لما وراء الكواليس، وأشرف على إخراج المشاهد الموسيقية المخرج العالمي بول دوجديل صاحب أعمال أديل وتايلور سويفت، بينما أخرجت فرح إكس الأجزاء الوثائقية للفيلم.

وصرح كينت ساندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة "بليكر ستريت"، بأن القاعدة الجماهيرية العريضة للفرقة تمثل النموذج المثالي للتجارب السينمائية التي تسعى الشركة لتقديمها، ومن جانبها، أكدت هيلين باركر، نائبة الرئيس التنفيذي في "يونيفيرسال"، أن الشركة تخطط لتحويل هذا الإصدار إلى حدث سينمائي عالمي، مستفيدة من الطلب المتزايد على أفلام الحفلات الموسيقية خارج الأسواق التقليدية.

ويأتي هذا المشروع في وقت تشهد فيه أفلام الكيبوب نجاح تجاري لافتا في شباك التذاكر العالمي، حيث حققت إصدارات سابقة لفرق مثل BTS وBlackPink أرقاما قياسية، مما دفع الموزعين لاعتماد هذه الأفلام كخيار استثماري قليل المخاطر يعتمد على التفاعل المباشر مع المعجبين.

وحتى الآن، لم يكشف عن الموعد الدقيق لإطلاق الفيلم.

